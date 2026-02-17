Все с ума сходят по «Трем котам», но в России есть и другая история: снято 17 сезонов, а рейтинг весьма неплох

В России много лет зрители всех возрастов буквально фанатеют от анимационного сериала «Три кота», однако это далеко не единственная история, которая может увлечь. Очень милым и интересным является сериал «Барбоскины». Его рейтинг на «Кинопоиске» — 6,9.

О чем сериал

«Барбоскины» — российский анимационный сериал о жизни многочисленной семьи собак. В центре сюжета — обычные будни, приключения и споры пятерых щенков с разными характерами (Роза, Дружок, Гена, Лиза, Малыш), их родители, вопросы воспитания, отношения между поколениями и поучительные жизненные истории.

Почему стоит посмотреть

Через забавные и смешные ситуации дети смогут познавать мир. Это очень поучительный сериал. При этом темы, вокруг которых строится сериал, очень актуальны. Это гаджеты, интернет, лайки, а также дружба и первые жизненные уроки. Малыши-собаки показывают совершенно разные модели поведения. Сам сериал очень динамичный. У каждого героя свой образ и характер. Не просто так у сериала 17 сезонов.