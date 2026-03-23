Меню

Ваши билеты в личном кабинете
Все с ума сходят по Спасской, но есть роль круче: эту актрису люблю в другом сериале — никакого «мрачняка», а только любовь

23 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Отчим»

Карина Андоленко снимается немало. 

За последние годы Карина Андоленко великолепно пополнила свою фильмографию, в том числе особенно она запомнилась зрителям ролью Анны Спасской. Однако в ее фильмографии немало интересных ролей, в том числе Настя из сериала «Отчим».

О чем сериал

Действие разворачивается в 1952 году в глубинке Сибири. Главная красавица посёлка Настя семь лет ждала мужа с войны. Люди жалеют её, но за спиной обсуждают судьбу. Однажды ночью в её дом приходит новый председатель крайкома, молодой и учтивый Игорь Галицкий. Эта встреча меняет её жизнь: между ними вспыхивает глубокое чувство, которому предстоят серьёзные испытания. Первым ударом становится внезапное возвращение мужа Ивана. Тайна, которую он прячет, отдаляет его от семьи и делает существование Насти невыносимым. В разгар суровых лет по доносу Игоря снимают с поста и арестовывают. На фоне тяжёлых событий в стране героям саги нужно пройти долгий путь, чтобы найти хрупкое и простое счастье.

Роль Карины Андоленко

Я хочу особенно отметить, насколько гармонично актрисе удалось сыграть роль простой деревенской женщины. Их дуэт с Антоном Хабаровым вызывает полнейший восторг. Это именно та любовь, о которой мечтают многие.

«Моя героиня, конечно, попадает в очень сложное положение, она искренне долгие годы ждет своего мужа с войны. И это история не о блаженной, выжившей из ума от горя, а о сильной женщине. Она из тех людей, которые учатся всё принимать. При этом ей приходится бороться и с какими-то своими отрицательными качествами. У Насти многому можно научиться», — говорила актриса о своей героине.

Сериал особенно понравится поклонникам исторических саг. Отлично передается быт 50-х годов в глубинке. Также проект интересен тем, кто обожает сложные любовные треугольники, их там немало.

Фото: Кадр из сериала «Отчим»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше