Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново

Актриса Карина Андоленко невероятно популярна. Ежегодно она снимается во множестве фильмом и сериалов. Последние годы ее особенно хорошо знают по роли Анны Спасской. Однако на мой взгляд в ее фильмографии есть и более интересные героини. Мне она особенно нравится в сериале «Русская жена».

О чем сериал

«Русская жена»— это напряжённая 16-серийная драма. Главная героиня, Алина, это русская женщина, живущая в Сирии. В разгар гражданского конфликта 2015 года ее муж и сын пропадают и оказываются у боевиков. Алина рискует жизнью, чтобы вернуть семью. Помощь в поисках ей оказывает российский журналист.

Почему сериал стоит внимание

Актрисе удалось воссоздать невероятно прекрасный образ. Ее Алина сильна, умна и красива. Ее придется пережить немало, однако ради любви к близким она готова на все. Сам сюжет очень интересный и весьма нестандартный. В нем великолепно переплетаются истории и судьбы сразу разных героев. Если вы хотите увидеть сериал, который подарит вам совершенно разные эмоции, то это лучший вариант. Сериал снимали в Дагестане, архитектура которого великолепно передает атмосферу старого Дамаска, добавляя достоверности.