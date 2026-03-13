Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново

13 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Русская жена»

У Карины Андоленко немало ролей.

Актриса Карина Андоленко невероятно популярна. Ежегодно она снимается во множестве фильмом и сериалов. Последние годы ее особенно хорошо знают по роли Анны Спасской. Однако на мой взгляд в ее фильмографии есть и более интересные героини. Мне она особенно нравится в сериале «Русская жена».

О чем сериал

«Русская жена»— это напряжённая 16-серийная драма. Главная героиня, Алина, это русская женщина, живущая в Сирии. В разгар гражданского конфликта 2015 года ее муж и сын пропадают и оказываются у боевиков. Алина рискует жизнью, чтобы вернуть семью. Помощь в поисках ей оказывает российский журналист.

Почему сериал стоит внимание

Актрисе удалось воссоздать невероятно прекрасный образ. Ее Алина сильна, умна и красива. Ее придется пережить немало, однако ради любви к близким она готова на все. Сам сюжет очень интересный и весьма нестандартный. В нем великолепно переплетаются истории и судьбы сразу разных героев. Если вы хотите увидеть сериал, который подарит вам совершенно разные эмоции, то это лучший вариант. Сериал снимали в Дагестане, архитектура которого великолепно передает атмосферу старого Дамаска, добавляя достоверности.

Фото: Кадр из сериала «Русская жена»
Камилла Булгакова
Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Читать дальше 12 марта 2026
Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Читать дальше 14 марта 2026
Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Читать дальше 14 марта 2026
IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно Читать дальше 14 марта 2026
Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Соскучились по Колесникову на НТВ? До новой премьеры со звездой осталось несколько дней — будет хит уровня «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Читать дальше 13 марта 2026
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор «Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор Читать дальше 13 марта 2026
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю Читать дальше 12 марта 2026
Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн» Читать дальше 11 марта 2026
