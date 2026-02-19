Меню
Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта

19 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

В СССР снимали немало отличных картин.

В СССР поклонники детективов и боевиков обожали Глеба Жеглова и Володю Шарапова из сериала «Место встречи изменить нельзя», однако в то время снимали немало картин с харизматичными героями. Один из таких — «Я объявляю вам войну».

О чем фильм

Советский криминальный боевик рассказывает об офицере Владимире Ерохине, который, вернувшись из «горячих точек» в родной город, в одиночку берется сводить счёты с наглой местной группировкой, установившей преступный порядок с рэкетом и коррупцией.

Почему стоит внимания

Главную роль в картине исполнил Николай Еременко-младший. Он считался одним из красивейших актеров СССР. Даже сейчас его внешность считается эталонной. Картина передает особую атмосферу суровых «перестроечных» лет, показывая зарождение рэкета и лишь зарождающуюся борьбу правоохранительных органов.

Это лучший образец советского экшена. Несмотря на некоторую наивность, фильм правдиво отражает реалии 1988–1989 годов. Съемки велись в Златоусте. Поклонникам жанра понравится классическая история мести и борьбы за справедливость, напоминающая «перестроечный» вариант «Рэмбо».

«Я объявляю вам войну» (1990)
Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя», фильма «Я объявляю вам войну» (1990)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
