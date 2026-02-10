Меню
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна

10 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Самка богомола»

Детектив и триллер в одном. 

Детективные сериалы пользуются в России особой популярностью. На Западе их также любят, особенно при условии нестандартного сюжета. В 2021 году на экраны вышел 8-серийный сериал «Самка богомола». Он заслуживает вашего внимания

О чем сериал

Сюжет фильма сосредоточен на Жанне Дроновой в исполнении Ирины Розановой. Она отбывает пожизненное наказание за серию убийств мужчин. Сейчас Дронова предлагает силовикам помощь в поимке нового преступника, подражающего ей. Главным условием сотрудничества она называет то, что с ней должен работать ее сын, служащий в полиции.

Почему стоит посмотреть

Сериал сохраняет постоянное напряжение: каждая серия заканчивается на интригующей ноте, побуждая зрителя включать следующий эпизод. Ирина Розанова мастерски воплотила роль главной героини, создав одновременно неоднозначный и пугающий образ. Отличительная черта проекта — глубокое исследование мотивов и прошлого преступницы, что делает его заметно отличным от типичных детективных лент.

Фото: Кадр из сериала «Самка богомола»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
