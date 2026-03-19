Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР

Конечно, за последние годы зрители особенно влюбились в «Первый отдел», однако на нем свет клином не сошелся, ведь у НТВ есть немало захватывающих историй, в том числе сериал «Ворона».

О чем сериал

Проект вышел в двух сезонах. В первом сезоне сюжет такой. Анну Воронцову в Следственном комитете прозвали «Вороной». Три недели она не заводит уголовное дело по заявлению о пропаже известного богемного фотографа. Раньше он уже не раз исчезал на месяцы и возвращался, но на этот раз всё закончилось трагически — фотограф погиб. Ощущая вину за произошедшее, Воронцова берётся во что бы то ни стало докопаться до правды.

Красавица Лиза Боярская, мрачный Петербург и внутренние конфликты героев

Это тот сериал, который цепляет с первого кадра. Елизавета Боярская в роли Анны Воронцовой — это не просто актёрская работа, это живой, резкий портрет: «Ворона» тут не прозвище, а состояние души.

Петербург в кадре — холодный, мрачный, но до боли красивый. Первые четыре серии держат в таком напряжении, что я забывала смотреть на часы: интрига вокруг пропажи богемного фотографа закручена мастерски, и каждая новая деталь оборачивается новым вопросом.

Но самое важное — это люди. Это не просто расследование, это внутренний конфликт героев, их одиночество и нежелание «играть по правилам». Если вы любите крепкие детективы с сильной актёрской игрой, атмосферой и психологической глубиной — этот сериал для вас. Многим зрителям сериал также нравится: