Все пошли на «Три богатыря и свет клином», а рейтинг там всего 5,9 на КП: зато одна старая часть до сих пор держит 8,0/10

12 января 2026 15:42
Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»

Эта часть не про шамаханскую царицу.

«Три богатыря и свет клином» уже идет в кино, но для такой известной франшизы старт вышел слабым. Рейтинг 5,9 на Кинопоиске выглядит тревожно, особенно на фоне прошлых частей.

Поэтому главный вопрос сегодня звучит так: если новая серия не сработала, то какой фильм про богатырей вообще был лучшим за всю историю цикла?

Почему «Три богатыря и свет клином» не зашел

В этот раз авторы сделали ставку не только на приключение, но и на семейную тему. Богатыри готовятся стать отцами, и линия беременности занимает в сюжете заметное место.

Для детской сказки такой акцент оказался спорным, а для взрослых — слишком поверхностным. В итоге фильм будто застрял между жанрами и не попал ни в одну аудиторию полностью.

Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»

Сюжет есть, но напряжения мало

По канону над Русью нависает угроза: таинственная туча может погрузить мир во тьму. Пока богатыри бросают личные дела и спешат спасать страну, Колыван с подручными Бабы Яги разоряет княжество. Формально все на месте, но ощущение опасности почти не работает. Зритель видит, что герои все равно победят, и интрига исчезает.

Какая часть считается лучшей

Самой высокооцененной картиной остается «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) с рейтингом 8,0. Там история была построена вокруг ошибки героя, который не смог защитить Ростов и пошел возвращать доброе имя. Его путь был понятным, личным и эмоциональным. Именно это сделало фильм по-настоящему цепляющим.

Почему старый фильм выигрывает

Ранние «Богатыри» говорили о простых вещах — чести, ответственности и дружбе. В них было меньше шума и больше живых характеров. «Свет клином» пытается усложнить формулу, но теряет ту ясность, которая когда-то делала франшизу любимой. Поэтому зрители до сих пор ставят фильм про Алешу выше всех остальных.

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
