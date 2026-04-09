Все помнят Гофмана из «Брата», но как сложилась судьба Юрия Кузнецова после роли? Он не застрял в одном амплуа и это радует

Актеру 79 лет, но даже в этом возрасте он продолжает сниматься в кинолентах.

В фильме «Брат» Юрий Кузнецов сыграл немца Гофмана — странного и тихого бродягу с кладбища, которого зрители запомнили с первого просмотра. Роль была небольшой, но прочно вошла в историю фильма.

Но как же сложилась его судьба после этой легендарной картины, которая со временем стала культовой и разошлась на цитаты?

Почему Гофман запомнился

К моменту съёмок Кузнецов уже был опытным актёром с более чем 50 ролями. Он снимался с середины 80-х, играл в «Собачьем сердце» и «Гении», но оставался в тени.

В «Брате» он настолько точно попал в образ, что на площадке его принимали за настоящего бездомного. Именно эта органичность сделала Гофмана одним из самых живых персонажей фильма.

Картина вышла в 1997 году и не сразу стала хитом, но со временем превратилась в символ эпохи. И вместе с ней закрепился и образ Кузнецова.

Что было дальше

Настоящая популярность пришла к нему в том же 1997 году после выхода «Улицы разбитых фонарей». Роль подполковника Петренко по прозвищу «Мухомор» сделала его узнаваемым на всю страну. Зрители могли не помнить фамилию, но «Мухомора» узнавали сразу, пишет автор Дзен-канала Две Войны.

Дальше карьера только росла. Сегодня в его фильмографии более 150 проектов, а в 2006 году он получил звание заслуженного артиста России. Даже в 79 лет Кузнецов продолжает сниматься и остаётся востребованным, доказывая, что настоящая узнаваемость может прийти не сразу, но остаться надолго.