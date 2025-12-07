Меню
«Все плюются, а я жду новую серию!»: после смерти Доа «Клюквенный щербет» как будто стал лучше — но не во всем

7 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Зрители разделились на два разных лагеря.

В 114 серии турецкий хит «Клюквенный щербет» начал историю практически с чистого листа — убрал четырех ключевых персонажа и добавил много новых. Не все зрители оценили нововведения, но нашлись и те, кому обновление понравилось. Я отношусь ко вторым — и сейчас объясню, почему.

С Доа действительно было скучно

Конечно, Доа была сердцем истории, с нее начался «Клюквенный щербет». Но будем честны — уже в третьем сезоне сценаристы будто не знали, что с ней делать.

Жить душа в душу с Фатихом они уже не могли, а постоянные ссоры уже происходили по третьему, а то и сотому кругу. Главной паре сериала нужно было обновление, и если это смерть Доа — и отлично! Главное, чтобы был толчок к изменениям.

Да и Мустафа, как персонаж, исчерпал себя, а Ишил и Фираза не слишком-то и любили зрители. Они тоже уже выдохлись, и в сценарии им не было места.

Новые герои — новая жизнь

Многие зрители в штыки восприняли новую жену Апо, Салкым, и ее детей.

«Хотели заменить Пембе, но она не дотягивает!», — пишут в комментариях.

Но мне Салкым очень понравилась. Она привнесла в дом Уналов легкость, азарт, флирт. При этом уже сейчас понятно, что дамочка не так проста, как кажется. Но своего она будет добиваться не нотациями, а хитростью.

Семья Башак и Тунджая тоже отлично вписалась в сюжет. Много сезонов Уналы считали, что никто им не ровня. А сейчас им пришлось иметь дела с настоящей мафией, которая семейку Уналов ни во что не ставит.

И совсем скоро они породнятся, а это значит, что страсти накалятся еще больше. Возможно, и трупов станет больше, ведь с мафией шутки плохи…

Мой итог

Читая комментарии в социальных сетях, наткнулась на мысль, которая полностью описывает мои ощущения:

«Все плюются, а я жду новую серию!»

И действительно, несмотря на глобальное обновление, я с интересом жду новый эпизод и даже сразу смотрю анонс следующей серии. И не потому, что не могу без этого сериала. А потому что хочется узнать, что же они там еще придумают!

Со старым составом «Щербет» шел по накатанной, был предсказуемым. А сейчас он так и бурлит новыми идеями, поворотами, неожиданными коллаборациями героев и внезапными союзами старых врагов.

Правда, порой повороты сюжета кажутся совсем нереалистичными, как, например, свадьба Фатиха и Башак. Надеюсь, сценаристы найдут эту грань между безумием и интригой и продолжат в том же духе!

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
