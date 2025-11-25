Меню
«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило

«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило

25 ноября 2025 14:15
«Авиатор»

Долгожданная экранизация вызвала бурную реакцию публики.

«Авиатор» (2025) Егора Кончаловского привлёк внимание сразу после релиза: визуально выразительный, снятый с любовью к первоисточнику, но спорный в трактовках. На площадках обсуждений зрители делятся впечатлениями — от восторгов до сомнений.

«Это красивое кино»

Одна из самых популярных мыслей в отзывах — эстетика фильма. Люди пишут: «Это красивое кино», «Фильм задел за живое» и отмечают ровную фактуру изображения, спокойный ритм и музыку, которая «становится частью истории».

Некоторым показалось, что в фильме особенно сильно ощущается тема времени, а герой действительно проживает свою новую жизнь «как рассказ», а не как набор эффектных сцен. Зрители признаются:

«Захотелось пересмотреть».

«Фильм держится на атмосфере»

На форумах и в комментариях много откликов о том, что «фильм движется плавно, без суеты», а зрителя как будто мягко проводят через память героя.

Часть аудитории подчёркивает, что история воспринимается как отдельная вселенная, оторванная от романа, но всё же наполненная своими смыслами.

Несколько зрителей говорят:

«Каждый найдёт в нём своё».

«Плоско и стерильно»

Но встречаются и противоположные мнения. Некоторые зрители называют фильм «стерильным» и пишут:

«Всё выглядит плоско: и чувства, и отношения».

«Красиво, но спорно. Хотелось бы кроме визуального ряда более полного погружения в сюжет».

Другие уточняют, что концовка кажется «слабоватой», а отступление от романа — слишком большим. В обсуждениях нередко звучит мысль, что «эмоционального веса не хватает», и что история, задумавшись о вечности, порой выглядит слишком вылизанной.

"Авиатор"

«Кино лежит отдельно от книги»

Часть зрителей подчёркивает, что фильм и роман существуют параллельно: экранизация берёт мотивы Водолазкина, но трактует их по-своему.

В комментариях появляется формулировка:

«Фильм лежит отдельно, но рядом».

Но многие воспринимают это как плюс — возможность увидеть другую интерпретацию, не повторяющую книгу дословно.

Средние рейтинги подводят итог зрительской дискуссии: на «Кинопоиске» — 6,2, на IMDb — 6,5.

Фото: Кадр из фильма «Авиатор» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
