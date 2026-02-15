Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все плакали над сериалом «Две судьбы», но есть истории круче: эти 3 семейных саги готова пересматривать по 100 раз

Все плакали над сериалом «Две судьбы», но есть истории круче: эти 3 семейных саги готова пересматривать по 100 раз

15 февраля 2026 18:37
Кадры из сериалов «Отчий берег», «Дом с лилиями», «Два берега»

История семей сквозь целые десятилетия. 

Более 20 лет назад на экраны вышел сериал «Две судьбы», первый сезон которого стал настолько популярным, что проект получил продолжение. Стоит отметить, что семейные саги в России любят не меньше детективов и триллеров. Мы предлагаем вам три сериала, которые разбередят душу и заставят переживать за героев не меньше, чем в сериале 20-летней давности.

«Отчий берег», рейтинг «Кинопоиска» — 8.5

Эта драматичная семейная сага, охватывающая период от 1920-х до послевоенных лет, повествует о жизни уральской семьи Морозовых. Четверо детей семьи Морозовых — Алексей, Степан, Алена и Варвара — переживают испытания индустриализации и Великой Отечественной войны, личные трагедии, предательства и запретную любовь, не теряя связи с родным домом.

Сериал «пробирает до костей» и оставляет долгое послевкусие. В проекте сильный актерский состав, однако особенно стоит выделить Юрия Борисова. Ему досталась наиболее сложная роль, ведь нужно было показать метания юноши, которые влюблен в сестру Варю, не знаю о страшной тайне матери.

«Отчий берег»

«Дом с лилиями», рейтинг «Кинопоиска» — 8.5

Семейная сага, в которой рассказывается судьба нескольких поколений. Герой Великой Отечественной войны узнает, что у него есть дочь от бывшей возлюбленной Таси, которая погибла, и решает забрать ребенка из детдома. Лиля растет с любящим отцом и мачехой, которую считает родной мамой, однако вскоре появляется и Тася, что и становится началом долгой истории о любви, долге, чести и предательстве.

Если вы любите драматические саги, в которых просматривается история от родителей до внуков главных героев, то сериал вам точно понравится. В сериале главные роли исполнили Сергей Маховиков, Дарья Мороз, Олеся Судзиловская, Николай Добрынин, Анна Горшкова и другие российские звезды.

«Дом с лилиями»

«Два берега», рейтинг «Кинопоиска» — 7,0

Это драматическая семейная сага о давней вражде между двумя уральскими родами — обедневшими Ермаковыми и состоятельными Сколчинами. Действие разворачивается на протяжении нескольких десятилетий XX века и сосредоточено на запретной любви юного Миши Ермакова и Вари Сколчиной, стремящихся преодолеть ненависть старшего поколения.

Это прекрасная история не только о целой эпохе, но и любви в стили Ромео и Джульетты. Очень красивые пейзажи и атмосфера Урала добавляет эстетического удовольствия.

«Два берега»
Фото: Кадры из сериалов «Отчий берег», «Дом с лилиями», «Два берега»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание Читать дальше 15 февраля 2026
Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила Читать дальше 15 февраля 2026
Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне Читать дальше 15 февраля 2026
Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Читать дальше 15 февраля 2026
Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Читать дальше 15 февраля 2026
Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Читать дальше 15 февраля 2026
Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского» Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского» Читать дальше 15 февраля 2026
Не только брутальный Черкасов из «Мосгаза»: эти 3 детективных сериала со Смоляковым не уступают по сюжету хиту Первого канала Не только брутальный Черкасов из «Мосгаза»: эти 3 детективных сериала со Смоляковым не уступают по сюжету хиту Первого канала Читать дальше 15 февраля 2026
Новой Каменской стала самая красивая актриса России: легендарный сериал ждет перезагрузка — детали уже известны Новой Каменской стала самая красивая актриса России: легендарный сериал ждет перезагрузка — детали уже известны Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше