Все плакали над сериалом «Две судьбы», но есть истории круче: эти 3 семейных саги готова пересматривать по 100 раз

Более 20 лет назад на экраны вышел сериал «Две судьбы», первый сезон которого стал настолько популярным, что проект получил продолжение. Стоит отметить, что семейные саги в России любят не меньше детективов и триллеров. Мы предлагаем вам три сериала, которые разбередят душу и заставят переживать за героев не меньше, чем в сериале 20-летней давности.

Эта драматичная семейная сага, охватывающая период от 1920-х до послевоенных лет, повествует о жизни уральской семьи Морозовых. Четверо детей семьи Морозовых — Алексей, Степан, Алена и Варвара — переживают испытания индустриализации и Великой Отечественной войны, личные трагедии, предательства и запретную любовь, не теряя связи с родным домом.

Сериал «пробирает до костей» и оставляет долгое послевкусие. В проекте сильный актерский состав, однако особенно стоит выделить Юрия Борисова. Ему досталась наиболее сложная роль, ведь нужно было показать метания юноши, которые влюблен в сестру Варю, не знаю о страшной тайне матери.

«Дом с лилиями», рейтинг «Кинопоиска» — 8.5

Семейная сага, в которой рассказывается судьба нескольких поколений. Герой Великой Отечественной войны узнает, что у него есть дочь от бывшей возлюбленной Таси, которая погибла, и решает забрать ребенка из детдома. Лиля растет с любящим отцом и мачехой, которую считает родной мамой, однако вскоре появляется и Тася, что и становится началом долгой истории о любви, долге, чести и предательстве.

Если вы любите драматические саги, в которых просматривается история от родителей до внуков главных героев, то сериал вам точно понравится. В сериале главные роли исполнили Сергей Маховиков, Дарья Мороз, Олеся Судзиловская, Николай Добрынин, Анна Горшкова и другие российские звезды.

Это драматическая семейная сага о давней вражде между двумя уральскими родами — обедневшими Ермаковыми и состоятельными Сколчинами. Действие разворачивается на протяжении нескольких десятилетий XX века и сосредоточено на запретной любви юного Миши Ермакова и Вари Сколчиной, стремящихся преодолеть ненависть старшего поколения.

Это прекрасная история не только о целой эпохе, но и любви в стили Ромео и Джульетты. Очень красивые пейзажи и атмосфера Урала добавляет эстетического удовольствия.