Все, отмазок больше не будет: HBO официально объявил дату выхода 3 сезона «Эйфории» — не зря ждали

Поклонники уже потеряли веру в то, что это случится.

Поклонники ждали этого целых четыре года. И теперь это официально: «Эйфория» возвращается на экраны с третьим сезоном после долгого перерыва.

Премьера состоится 12 апреля 2026 года на HBO, а новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье. Сезон будет состоять из восьми серий.

Четыре года ожидания

После выхода второго сезона в 2022 году судьба продолжения долго оставалась неопределённой. Сериал постоянно появлялся в новостях — обсуждали переносы съёмок, занятость актёров и слухи о возможных изменениях в сюжете.

Поэтому для многих зрителей третий сезон постепенно стал почти легендой. Но теперь HBO официально подтвердил: работа завершена, и сериал снова выходит в эфир.

Кто вернётся в новом сезоне

К своим ролям вернутся главные звёзды проекта. В новом сезоне снова появятся Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Алекса Деми и Мод Апатоу.

Также в сериале можно будет увидеть Колмана Доминго, который вновь появится в качестве приглашённой звезды. Создателем и главным автором проекта остаётся Сэм Левинсон, который продолжает писать, режиссировать и продюсировать сериал.

Почему «Эйфория» постоянно вызывает споры

С момента выхода первого сезона «Эйфория» стала одним из самых обсуждаемых сериалов HBO. Проект часто называют самым скандальным подростковым шоу последних лет.

Причина — в его откровенности. Сериал без прикрас показывает жизнь подростков: зависимости, проблемы психики, сложные отношения и давление современного мира. При этом именно эта честность и сделала «Эйфорию» одним из главных телевизионных феноменов последних лет.

Чего ждать от третьего сезона

Судя по официальному описанию, новый сезон будет ещё более сложным и мрачным. Героям предстоит столкнуться с вопросами веры, искупления и собственной тёмной стороной.

Проще говоря, жизнь персонажей снова станет ещё более хаотичной и напряжённой. И если предыдущие сезоны чему-то и научили зрителей, то одному: в мире «Эйфории» спокойных историй не бывает.