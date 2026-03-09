Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы»

Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы»

9 марта 2026 07:29
Кадр из фильма «Шарада»

Смотрится на одном дыхании.

Совсем скоро очаровательная Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн. Но речь пойдет не об этой новинке, а о роли самой Хепберн, о фильме, который мало кто знает и очень зря.

Чаще всего вспоминает о фильме «Римские каникулы», в которой актриса сыграла вместе с Грегори Пеком. Также многие помнят фильм «Как украсть миллион», где ее партнером стал Питер О'Тул.

Но сегодня хочу поговорить о картине «Шарада», в которой главную мужскую роль исполнил невероятный Кэри Грант, а женскую — обворожительная Одри Хепберн. Сюжет этой ленты остается актуальным и в наши дни. Если вам нравятся детективы с иронией и интересным сюжетом, то добро пожаловать.

Главная героиня, пережившая неудачный брак, решает развестись с мужем, но, оказавшись в Париже, где она работает переводчицей, получает шокирующую новость о его гибели. Более того, она обнаруживает, что все их имущество продано, дом пуст, а коллеги покойного собираются забрать все деньги у новоиспеченной вдовы.

«Шарада»

Однако героиня Хепберн не имеет понятия о местонахождении средств и сталкивается с неприятной правдой о своем покойном муже. Ей на помощь приходит Кэри Грант, с которым она познакомилась на курорте, когда размышляла о своем браке, не подозревая, что уже стала вдовой. Это увлекательное переплетение тайн и загадок, которое героям предстоит разгадать, создает атмосферу, близкую к стилю Альфреда Хичкока.

Просмотр этого фильма может вызвать легкое чувство тревоги, особенно если смотреть в полумраке. Рекомендую к просмотру, так как это одна из последних работ Кэри Гранта — настоящей легенды мирового кино. Кроме того, вы сможете увидеть Одри Хепберн в роли, которая отличается от ее привычных комедийных образов и обладает детективной атмосферой.

Приятного просмотра!

Фото: Кадр из фильма «Шарада»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Читать дальше 9 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Наше любимое — апокалипсис 2032 года: режиссер «Фантастической четверки» снимет фильм про безумный астероид — может реально прилететь Наше любимое — апокалипсис 2032 года: режиссер «Фантастической четверки» снимет фильм про безумный астероид — может реально прилететь Читать дальше 10 марта 2026
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!» Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!» Читать дальше 9 марта 2026
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? Читать дальше 9 марта 2026
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет Читать дальше 9 марта 2026
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Читать дальше 9 марта 2026
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Читать дальше 9 марта 2026
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше