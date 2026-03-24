Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все обожают «Триггер», а я люблю Матвеева в других сериалах: хорош и в детективах, и в драмах

24 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Триггер»

Актер много снимается и довольно непросто выбрать лучшие роли. 

Актер Максима Матвеева воспринимают многие лишь в качестве романтических героев, однако его фильмография довольно насыщенна. Роль в «Триггере» запомнилась многим, однако есть и другие интересные герои, о которых вы могли не знать.

«Бесы»

Роль Ставрогина в экранизации «Бесов» стала для Матвеева испытанием. Ещё студентом он записал в дневнике имя Ставрогина как цель. Спустя полгода режиссёр Владимир Хотиненко предложил ему эту роль. Для подготовки актёр консультировался со специалистами и изучал медицинские работы о шизофрении.

Режиссёр добавил Ставрогину хобби — коллекционирование бабочек. Матвеев освоил простые приёмы энтомологии. Он стал ловить бабочек сачком, учился препарировать их и запоминать латинские названия. Однажды на съёмках при минусовой температуре актёру удалось принести три насекомых за десять минут, когда команда боялась, что новые экземпляры не проснутся.

«Анна Каренина»

Приглашение от Карена Шахназарова сыграть Вронского актёр принял с сомнением. После повторного прочтения романа он увидел за внешним лоском трагедию человека, неспособного на настоящую любовь.

«Он — мальчик-мажор, брошенный матерью и выросший в Пажеском корпусе. Его инфантильность и неспособность нести ответственность сломали две судьбы», — объяснял Матвеев.

Подготовка прошла как детективная работа: изучение черновиков Толстого, военного этикета XIX века и даже примерная реконструкция роста персонажа. Съёмки сцен, где Вронскому нужно было показать себя спустя тридцать лет, требовали от Матвеева сложного грима и умения передавать боль без слов.

«Шерлок в России»

Идея сыграть Шерлока Холмса в российской версии сначала вызывала у актёра сомнения из‑за множества классических интерпретаций. Сценарий изменил его мнение. Матвеев выстроил образ детально. Он отказался от образа холодного социопата и сделал героя более чувствующим человеком, который под влиянием российской среды начинает испытывать эмоции. Для работы над акцентом он месяц занимался с англичанином Тобином Обером. Матвеев записывал образцы речи, а на съёмках использовал наушник, чтобы вживую повторять интонации.

Фото: Кадры из сериалов «Триггер», «Бесы», «Анна Каренина»,  «Шерлок в России»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше