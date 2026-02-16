Меню
Все носятся с «Первым отделов», хотя других хороших детективов — немало: этот 4-серийный сериал «проглотила» за вечер

16 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Тайна последней главы»

История очень запутанная. 

В России особой популярностью в последние годы пользуются детективы. Их снимают немало, от различных крупных сериалов до небольших проектов. Если вы любите детективный жанр, то вам обязательно понравится мини-сериал «Тайна последней главы».

О чем сериал

Детективный сериал о переводчице Лане Берсеньевой, чья жизнь рассыпается после череды трагедий — гибели собаки, убийства няни и возникших подозрений в отношении мужа. В попытке отвлечься она берется переводить роман, сюжет которого жутко точно повторяет реальные убийства, происходящие вокруг нее.

Почему стоит посмотреть

Это очень колоритный детектив, ведь убийца ведет с Ланой хитросплетенную игру, используя стишки. Правда, сериал довольно непростой, ведь Лане предстоит потерять много близких людей до того, как она сможет добраться до правды, корни которой уходят в ее детство. Главую роль исполнила Алекспндра Никифорова, которую зрители прекрасно знают по сериалу «Анна-детективъ».

Фото: Кадр из сериала «Тайна последней главы»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
