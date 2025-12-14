«Всё начиналось неплохо, а потом пошла чушь»: астрофизик посмотрел этот хит от Netflix и разочаровался почти сразу

Сериал Netflix «Задача трёх тел» стартовал громко: громкие имена шоураннеров, культовый китайский первоисточник, высокий интерес зрителей и уже подтверждённые новые сезоны. Но чем дальше, тем чаще в обсуждениях звучит вопрос: а что там с наукой? Ответ на него дал астрофизик Пол Саттер — и его вердикт оказался беспощадным.

Когда наука заканчивается, а фантазия берёт верх

Пол Саттер — не диванный критик, а практикующий астрофизик, который регулярно разбирает научную достоверность кино и сериалов. В своём подкасте он уже хвалил «Марсианина» и «Пространство», но «Задачу трёх тел» назвал без обиняков: «бред». По его словам, сериал уверенно стартует, оперируя реальными терминами и концепциями, но затем резко уходит в область фантастики, не имеющей отношения к реальной физике.

Задача трёх тел — сложная, но не магическая

Саттер напомнил: настоящая «задача трёх тел» — одна из самых трудных в небесной механике. Она действительно используется, например, для расчёта траекторий астероидов. Однако в сериале эта сложность доведена до абсурда. Сцены с экстремальными гравитационными эффектами и катастрофическими сизигиями учёный назвал нереалистичными даже по меркам научной фантастики.

От уважения к терминам — к полному развалу логики

Любопытно, что в начале Саттер даже похвалил авторов за аккуратное использование астрономических понятий — вроде сизигии. Но, по его словам, это был лишь фасад. Дальше сериал начинает нарушать базовые принципы физики, подменяя сложные процессы эффектными, но бессмысленными визуальными решениями.

3 из 10 за реализм — и это ещё щедро

Финальный вердикт оказался суровым: всего 3 балла из 10 за научную достоверность.

«Всё начиналось неплохо, а потом пошла чушь», — резюмировал астрофизик.

При этом он отметил, что как драматическое и философское зрелище сериал может работать, но воспринимать его как серьёзную научную фантастику — ошибка.

Почему это не остановит Netflix

Несмотря на критику, «Задача трёх тел» уже продлена на второй и третий сезоны. Для стриминга важнее зрительский интерес и масштаб истории, чем одобрение учёных. Так что сериал продолжит жить — но теперь с чётким пониманием: это фантастика идей, а не науки.

