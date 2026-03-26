Киноафиша Статьи Все как с ума по сходили по «Первому отделу»: есть и другой сериал — всего 4 серии, а эффект как от длинных сезонов

Все как с ума по сходили по «Первому отделу»: есть и другой сериал — всего 4 серии, а эффект как от длинных сезонов

26 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Развод и девичья фамилия»

В России уже много лет снимают прекрасные детективы. 

Последние годы лидером в детективной сфере является НТВ, в том числе особенно выделяются их проекты «Первый отдел» и «Невский». Однако иногда хочется посмотреть не длинный детектив, но с интересным сюжетом. Отличным вариантом станут различные экранизации Татьяны Устиновой. Я особенно выделю сериал «Развод и девичья фамилия».

О чем сериал

Год назад журналистка Кира Ятт развелась после пятнадцати лет брака с инженером Сергеем. Их сын Тим мечтает помирить родителей, но они даже не хотят видеться: каждая встреча или звонок тут же превращается в ссору — за годы совместной жизни накопилось слишком много обид. Так бы они и жили отдельно, если бы не трагедия: убили Кириного начальника, редактора еженедельника «Старая площадь» Константина Аверина. Его застрелили в подъезде Киры, почти у дверей её квартиры, когда он шел к ней обсудить нечто важное. Милиция заподозрила Киру, а на помощь бывшей жене поспешил Сергей.

Почему стоит посмотреть

Я влюбилась в этот сериал с первых кадров — он основан на романе Татьяны Устиновой и дарит захватывающую историю. Меня поразила его особая атмосфера, которая заставляет сопереживать и полностью погружает в интересный мир героев. Особенно цепляет история Киры и Сергея: отрекшиеся от брака, уставшие от быта, они вынуждены переоценить свои чувства, и это переживание подано очень честно и трогательно. Это не просто детектив — здесь есть мелодраматическая составляющая, где герои ищут любовь и пытаются разобраться в себе, и именно это сочетание дает истории глубину.

Сериал держит в напряжении, не давая скучать, но при этом оставляет место для тихих, очень человеческих моментов, которые остаются с тобой надолго. Кстати и зрителям особенно понравился дуэт Татьяны Колгановой и Олега Фомина.

«Талантливое кино. С годами не меркнет и вызывает живой интерес к себе, как и прежде».

«Фильм мне понравился больше чем книга. И дуэт Фомин - Колганова очень хорош!»

«Люблю этот фильм. Фомин и Колганова это настоящий дуэт»

Фото: Кадр из сериала «Развод и девичья фамилия»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
