Все как с ума по сходили по «Первому отделу»: есть и другой сериал — всего 4 серии, а эффект как от длинных сезонов

Последние годы лидером в детективной сфере является НТВ, в том числе особенно выделяются их проекты «Первый отдел» и «Невский». Однако иногда хочется посмотреть не длинный детектив, но с интересным сюжетом. Отличным вариантом станут различные экранизации Татьяны Устиновой. Я особенно выделю сериал «Развод и девичья фамилия».

О чем сериал

Год назад журналистка Кира Ятт развелась после пятнадцати лет брака с инженером Сергеем. Их сын Тим мечтает помирить родителей, но они даже не хотят видеться: каждая встреча или звонок тут же превращается в ссору — за годы совместной жизни накопилось слишком много обид. Так бы они и жили отдельно, если бы не трагедия: убили Кириного начальника, редактора еженедельника «Старая площадь» Константина Аверина. Его застрелили в подъезде Киры, почти у дверей её квартиры, когда он шел к ней обсудить нечто важное. Милиция заподозрила Киру, а на помощь бывшей жене поспешил Сергей.

Почему стоит посмотреть

Я влюбилась в этот сериал с первых кадров — он основан на романе Татьяны Устиновой и дарит захватывающую историю. Меня поразила его особая атмосфера, которая заставляет сопереживать и полностью погружает в интересный мир героев. Особенно цепляет история Киры и Сергея: отрекшиеся от брака, уставшие от быта, они вынуждены переоценить свои чувства, и это переживание подано очень честно и трогательно. Это не просто детектив — здесь есть мелодраматическая составляющая, где герои ищут любовь и пытаются разобраться в себе, и именно это сочетание дает истории глубину.

Сериал держит в напряжении, не давая скучать, но при этом оставляет место для тихих, очень человеческих моментов, которые остаются с тобой надолго. Кстати и зрителям особенно понравился дуэт Татьяны Колгановой и Олега Фомина.