Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

От британской драмы о семейной трагедии до расследования в Йосемитском парке.

Netflix в 2025-м вновь задаёт тон в мире сериалов. За год на платформе вышли десятки громких новинок, но лишь немногие сумели стать по-настоящему культовыми — удержать первое место, собрать миллионы просмотров и обсуждения по всему миру.

Перед вами пять сериалов, которые зрители называют лучшими на Netflix.

«Переходный возраст» (Adolescence)

Мини-сериал со Стивеном Грэмом рассказывает о семье, жизнь которой рушится после ареста 13-летнего сына.

Его обвиняют в убийстве одноклассницы, и каждый новый эпизод становится испытанием для зрителя. Драма не только возглавила чарты Netflix, но и вошла в десятку самых обсуждаемых проектов года.

«Сирены» (Sirens)

Пятисерийная история от создательницы «Уборщицы. Историы матери-одиночки» Молли Смит Метцлер — микс триллера и драмы о женщине, пытающейся спасти младшую сестру из золотой ловушки богатой семьи.

Меган Фэйхи и Милли Алкок сыграли дуэт, за который сериал быстро стал №1 в США и Европе.

«Жены на охоте» (The Hunting Wives)

Переезд в тихий городок Техаса оборачивается кошмаром для пиарщицы Софи, когда в лесу находят тело подростка.

Сериал с Бриттани Сноу и Малин Акерман держит внимание атмосферой глянцевого юга, где за идеальными фасадами скрывается грязь и страх.

«В глуши» (Untamed)

Эрик Бана в роли агента службы расследований, ищущего убийцу в Йосемитском национальном парке.

Снятый с вниманием к природе и деталям, этот триллер сочетает расследование с личной драмой героя. Он стал одним из самых рейтинговых проектов года.

«Уэнсдэй» (Wednesday, 2 сезон)

Дженна Ортега возвращается в Академию Невермор — и снова всё не так, как кажется. Второй сезон стал мрачнее, визуально богаче и добавил семейной линии, в которой засветились остальные члены клана Аддамсов. Netflix удерживал сериал в топе почти месяц подряд.

