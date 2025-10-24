Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

24 октября 2025 20:33
«Сирены»

От британской драмы о семейной трагедии до расследования в Йосемитском парке. 

Netflix в 2025-м вновь задаёт тон в мире сериалов. За год на платформе вышли десятки громких новинок, но лишь немногие сумели стать по-настоящему культовыми — удержать первое место, собрать миллионы просмотров и обсуждения по всему миру.

Перед вами пять сериалов, которые зрители называют лучшими на Netflix.

«Переходный возраст» (Adolescence)

Мини-сериал со Стивеном Грэмом рассказывает о семье, жизнь которой рушится после ареста 13-летнего сына.

Его обвиняют в убийстве одноклассницы, и каждый новый эпизод становится испытанием для зрителя. Драма не только возглавила чарты Netflix, но и вошла в десятку самых обсуждаемых проектов года.

Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

«Сирены» (Sirens)

Пятисерийная история от создательницы «Уборщицы. Историы матери-одиночки» Молли Смит Метцлер — микс триллера и драмы о женщине, пытающейся спасти младшую сестру из золотой ловушки богатой семьи.

Меган Фэйхи и Милли Алкок сыграли дуэт, за который сериал быстро стал №1 в США и Европе.

Все говорят про «Уэнсдэй», но зрители смотрят и другое: 5 настоящих хитов-сериалов Netflix 2025 года

«Жены на охоте» (The Hunting Wives)

Переезд в тихий городок Техаса оборачивается кошмаром для пиарщицы Софи, когда в лесу находят тело подростка.

Сериал с Бриттани Сноу и Малин Акерман держит внимание атмосферой глянцевого юга, где за идеальными фасадами скрывается грязь и страх.

«В глуши» (Untamed)

Эрик Бана в роли агента службы расследований, ищущего убийцу в Йосемитском национальном парке.

Снятый с вниманием к природе и деталям, этот триллер сочетает расследование с личной драмой героя. Он стал одним из самых рейтинговых проектов года.

«Уэнсдэй» (Wednesday, 2 сезон)

Дженна Ортега возвращается в Академию Невермор — и снова всё не так, как кажется. Второй сезон стал мрачнее, визуально богаче и добавил семейной линии, в которой засветились остальные члены клана Аддамсов. Netflix удерживал сериал в топе почти месяц подряд.

Также прочитайте: На Netflix и не только: 3 детективных сериала, которые невозможно выключить даже ради сна

Фото: Кадры из сериалов «Сирены», «Переходный возраст»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Читать дальше 25 октября 2025
95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов 95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов Читать дальше 25 октября 2025
Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин Читать дальше 25 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии Читать дальше 23 октября 2025
Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться Этот сериал на Netflix еще не вышел, а уже стал хитом: в нем нет ни монстров, ни мистики — только семейная тайна, от которой невозможно оторваться Читать дальше 22 октября 2025
Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix Читать дальше 22 октября 2025
Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Читать дальше 22 октября 2025
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее «Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше