Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле

Французский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» покорил аудиторию по всему миру своим динамичным сюжетом и яркими персонажами. Действие разворачивается в современном Париже, где обычная школьница Маринетт Дюпен-Чен ведёт двойную жизнь.

При первой же угрозе городу она превращается в отважную Леди Баг — супергероиню с магическими талисманами, дающими ей силу ловкости, скорости и почти невесомости.

У неё есть напарник — загадочный Супер-Кот, под маской которого скрывается её одноклассник, обаятельный Адриан Агрест. Вместе они сражаются со злодеями, одним из которых был Бражник.

Зрители следят не только за битвами, но и за трогательными отношениями между Маринетт и Адрианом, которые даже не подозревают, кто скрывается под масками друг друга. А обилие твистов порождает самые безумные теории. Одна из них, например, говорит о том, что Адриан вообще не человек.

Кто такой Адриан на самом деле

Среди фанатов «Леди Баг» популярна необычная теория о происхождении Адриана. Согласно ей, он мог быть создан искусственно — с помощью Камня Чудес Павлина.

Предполагается, что Эмили Агрест, не имея возможности иметь детей, использовала магию для его «рождения». Это объясняло бы его глубокую связь с амулетом и необычную эмоциональную чувствительность.

Ключевой элемент теории — кольца. Считается, что они не просто украшения, а инструменты контроля над волей Адриана.

«Его воля ограничена кольцами, которые находятся у Габриэля и Натали. Когда-нибудь Адриан будет носить эти кольца сам, и всегда сам принимать решения, не позволяя кому-то навязывать свою волю», — пишут в Сети.

Версия авторов

Создатели «Леди Баг» сохраняют определенность в вопросах происхождения Адриана. Несмотря на популярность теории об искусственном создании персонажа, официального подтверждения этому нет.

Режиссёр английской версии мультсериала Эзра Вайс прямо заявил: ни один эпизод не содержит намёков на то, что Адриан — сентимонстр или иное искусственное существо.

Более того, по его словам, такое развитие сюжета не планируется в будущем.

