Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей

«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей

15 марта 2026 18:08
В жизни такого, конечно же, не бывает.

Пятый сезон «Первого отдела» завершился, зрители продолжают пересматривать старые серии и обсуждать детали расследований. Некоторые эпизоды выглядят эффектно на экране, но у людей, работавших в Следственном комитете, вызывают вопросы. Бывшие следователи разбирают сцены и объясняют, где сериал немного отходит от реальной практики.

Брагин и «макулатура»

Один из таких моментов встречается в 5 эпизоде 1 сезона. Следователь Юрий Брагин приезжает в Ленинградскую область, где расследуют серию убийств. В местном управлении ему показывают материалы дела, рапорты и первичные документы.

Герой реагирует резко и раздраженно. В сцене Брагин бросает фразу: «Я что, приехал сюда макулатуру что ли читать?». С точки зрения драматургии реплика звучит эффектно. В реальной работе следствия подобная реакция выглядела бы странно.

«Подобного рода выезд и работа предполагает изучение материалов уголовного дела. В этом фильме он что говорит? "Да убери ты, все это фигня. Вообще фигня". Хотя на самом деле, в этих первичных рапортах может находиться наоборот та инфа, которая поможет раскрыть преступление», — комментирует ошибку на экране Владислав Подшибякин, экс-руководитель Коптевского МрСО ГСУ СК по г. Москве.

Почему документы важны

Следователи отмечают, что работа на месте преступления почти всегда начинается именно с документов. Рапорты, показания, протоколы осмотра и первые объяснения часто дают ключевые зацепки.

Кино обычно ускоряет этот процесс ради динамики. Герой быстро едет на место преступления и сразу находит главную улику. В реальности же расследование начинается с бумаги — иногда именно там лежит деталь, которая меняет весь ход дела.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше