Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела»

Юрий Брагин из сериала «Первый отдел» кажется человеком из стали. Холодный, собранный, всегда уверенный в своей правоте следователь, который не боится идти против начальства.

Многие зрители уверены: сыграть такого героя может только человек с похожим характером. Недавнее признание Ивана Колесникова разрушило эту иллюзию.

Брагин — герой без компромиссов

Сериал «Первый отдел» выходит на НТВ с 2020 года и уже получил 5 сезонов. Главный герой — следователь Юрий Брагин, принципиальный профессионал, который не гонится за должностями и выбирает сложные расследования вместо кабинетной карьеры.

У героя непростой характер. Брагин замкнут, редко говорит о чувствах и почти никогда не отступает, если уверен в своей правоте. Пятый сезон добавил драму в его личную жизнь.

Исполнитель роли Брагина Иван Колесников признался, что в жизни он совсем не похож на своего героя. «Первый отдел» стал единственным проектом, где актеру довелось играть сотрудника силовых структур.

Колесников рассказал, что его характер намного мягче и спокойнее. В обычной жизни он открыт и не склонен к жесткости, которая делает Брагина таким сложным и принципиальным персонажем.

Такой контраст удивил зрителей. Возможно, именно разница между актером и героем и помогла создать один из самых запоминающихся образов российских детективных сериалов последних лет.