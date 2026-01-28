Все до дыр смотрят «Невский», но этот детектив с Антоном Васильевым не хуже: 10 серий от автора «Метода» на «разрыв аорты»

Для многих актер Антон Васильев ассоциируется с капитаном полиции Павлом Семеновым из сериала «Невский». Проект стал настолько популярным, что в 2026 году зрители увидят новый сезон сериала. Однако в фильмографии Васильева довольно много детективов, которые не уступают «Невскому». Многим поклонникам особенно запомнился сериал «Хрустальный».

О чем сериал

Следователь Сергей Смирнов в исполнении Антона Васильева спустя два десятилетия возвращается в свой родной город. Его главная цель — разоблачить серийного убийцу, который охотится на детей. Все эти годы Сергей стремился забыть и подавить неприятные воспоминания из своего далекого детства. Однако служебный долг вынуждает его вернуться в место, откуда он некогда бежал, и восстановить связь с братом Геннадием, который теперь возглавляет местную полицию. Геннадий был рядом с Сергеем на протяжении их детства и стал свидетелем самого ужасающего эпизода в жизни мальчика.

Чем особенно манит проект

Первоначально сериал кажется классическим детективом. Однако позже зрители сталкиваются с мрачной психологической драмой. В одном из интервью Васильев называл роль самой сложной, знаковой и главной в жизни.

«Это роль абсолютно сделанная, это не «я в предлагаемых обстоятельствах». Я придумал, как этот московский следователь ходит, как разговаривает, как смотрит, как курит и тому подобное. Это как собранный персонаж в «Лего» или созданный герой в компьютерной игре. Кстати, мной был отвоеван и внешний вид моего героя — изначально предполагались грубые ботинки и костюм или свитер и штаны, а в итоге он более естественный — джинсы, футболки и рубашки», — говорил Васильев.

Сценаристом проекта является Олег Маловичко. У него довольно много работ, в том числе «Метод». История, рассказанная в сериале, это буквально крик души сценариста. В колонке для Esquire 2018 года о деле Харви Вайнштейна и кампании #MeToo Маловичко делился страшной историей из своей жизни: в возрасте 13 лет он практически пострадал от «кандидата на вакантное место папы». Тогда подросток выпрыгнул из окна для спасения и много месяцев провел в больнице.

Мнение кинокритиков

В 2021 году сериал вошел в рейтинг лучших проектов года. Тогда на сайте Кино-Театр.ру проходил традиционный опрос кинокритиков. «Хрустальный» по итогам опроса занял второе место. Кинокритики выбрали по три проекта из 229. Сериал уступил лишь «Вампирам средней полосы», заняв второе место. На «Кинопоиске» у сериала рейтинг 8.2. Он занимает 49 место в топ-250.