Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все до дыр смотрят «Невский», но этот детектив с Антоном Васильевым не хуже: 10 серий от автора «Метода» на «разрыв аорты»

Все до дыр смотрят «Невский», но этот детектив с Антоном Васильевым не хуже: 10 серий от автора «Метода» на «разрыв аорты»

28 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Хрустальный»

Сериалу уже более 3 лет, но рейтинг — сумасшедший.

Для многих актер Антон Васильев ассоциируется с капитаном полиции Павлом Семеновым из сериала «Невский». Проект стал настолько популярным, что в 2026 году зрители увидят новый сезон сериала. Однако в фильмографии Васильева довольно много детективов, которые не уступают «Невскому». Многим поклонникам особенно запомнился сериал «Хрустальный».

О чем сериал

Следователь Сергей Смирнов в исполнении Антона Васильева спустя два десятилетия возвращается в свой родной город. Его главная цель — разоблачить серийного убийцу, который охотится на детей. Все эти годы Сергей стремился забыть и подавить неприятные воспоминания из своего далекого детства. Однако служебный долг вынуждает его вернуться в место, откуда он некогда бежал, и восстановить связь с братом Геннадием, который теперь возглавляет местную полицию. Геннадий был рядом с Сергеем на протяжении их детства и стал свидетелем самого ужасающего эпизода в жизни мальчика.

Чем особенно манит проект

Первоначально сериал кажется классическим детективом. Однако позже зрители сталкиваются с мрачной психологической драмой. В одном из интервью Васильев называл роль самой сложной, знаковой и главной в жизни.

«Это роль абсолютно сделанная, это не «я в предлагаемых обстоятельствах». Я придумал, как этот московский следователь ходит, как разговаривает, как смотрит, как курит и тому подобное. Это как собранный персонаж в «Лего» или созданный герой в компьютерной игре. Кстати, мной был отвоеван и внешний вид моего героя — изначально предполагались грубые ботинки и костюм или свитер и штаны, а в итоге он более естественный — джинсы, футболки и рубашки», — говорил Васильев.

Сценаристом проекта является Олег Маловичко. У него довольно много работ, в том числе «Метод». История, рассказанная в сериале, это буквально крик души сценариста. В колонке для Esquire 2018 года о деле Харви Вайнштейна и кампании #MeToo Маловичко делился страшной историей из своей жизни: в возрасте 13 лет он практически пострадал от «кандидата на вакантное место папы». Тогда подросток выпрыгнул из окна для спасения и много месяцев провел в больнице.

Мнение кинокритиков

В 2021 году сериал вошел в рейтинг лучших проектов года. Тогда на сайте Кино-Театр.ру проходил традиционный опрос кинокритиков. «Хрустальный» по итогам опроса занял второе место. Кинокритики выбрали по три проекта из 229. Сериал уступил лишь «Вампирам средней полосы», заняв второе место. На «Кинопоиске» у сериала рейтинг 8.2. Он занимает 49 место в топ-250.

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Читать дальше 29 января 2026
Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Читать дальше 29 января 2026
Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Читать дальше 29 января 2026
Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Читать дальше 28 января 2026
Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Читать дальше 28 января 2026
А что будет с персонажем Романа Мадянова, который умер в 2024 году? Выяснила это и другие подробности 13 сезона «Склифосовского» А что будет с персонажем Романа Мадянова, который умер в 2024 году? Выяснила это и другие подробности 13 сезона «Склифосовского» Читать дальше 28 января 2026
От создателей «Аутсорса» и «Трассы»: чего ждать от русского ответа «Опенгеймеру» — премьера с Янковским и Михалковой уже на носу От создателей «Аутсорса» и «Трассы»: чего ждать от русского ответа «Опенгеймеру» — премьера с Янковским и Михалковой уже на носу Читать дальше 28 января 2026
Долгова не будет, а Таболин вернется? В 2026 году выйдет 2 сезон «Высшей меры» — без неприятных сюрпризов не обойдется Долгова не будет, а Таболин вернется? В 2026 году выйдет 2 сезон «Высшей меры» — без неприятных сюрпризов не обойдется Читать дальше 28 января 2026
Наша версия «Зачарованных», над которой поработала команда «Последнего богатыря»: у этой новинки даже визуал как голливудский Наша версия «Зачарованных», над которой поработала команда «Последнего богатыря»: у этой новинки даже визуал как голливудский Читать дальше 28 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше