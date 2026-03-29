Все день и ночь ждут 6-й сезон «Первого отдела», но я люблю другую историю: всего 16 серий, но каких

В 2026 году одной из главных детективных премьер стал 5-й сезон «Первого отдела» и зрители уже ждут продолжение. Однако в России снимается немало интересных историй. К ним я могу отнести сериал «Паромщица».

О чем сериал

Семья Титовых: Надя, Лёва и их сын Костя уезжает из Москвы в родной Излучинск, рассчитывая начать все сначала. Казалось, все складывается удачно: престижная работа и новый роскошный дом. Но благополучие быстро рушится: ночью на пароме находят убитым паромщика, и в этом преступлении обвиняют Надю. После тюрьмы она обнаруживает, что прежней жизни уже не вернуть — горожане отвернулись от неё, даже сын относится враждебно, а у мужа появляется новая семья. Единственная работа, которую ей предлагают, — паромщица на том самом судне, разрушившем её жизнь, и Надя решает любыми средствами доказать свою невиновность и вернуть сына.

Почему стоит посмотреть

Это редкая мелодрама с детективной линией, которая все время держит в напряжении. Главная героиня, несмотря на ложное обвинение и тюрьму, возвращается, чтобы вернуть сына и отстоять любовь и справедливость, и ее стремлнение и борьба выглядят очень воодушевляюще. Сильный актёрский состав, в том числе Глафира Тарханова и Андрей Барило, придает истории правдивости и напряжения.

Сюжет полон предательства, хитрых ловушек и стремления к искуплению. Это не тихая семейная сага, а динамичная история, где мелодрама переплетается с расследованием, и каждая серия подталкивает героиню вперёд. Если вы любите и цените истории о справедливости, то «Паромщица» заставит вас плакать и радоваться в равной мере. Зрителям сериал также понравился: