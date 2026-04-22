Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю

22 апреля 2026 07:00
Кадр из сериала «Чума»

Актер снимается доволь много.

Александр Устюгов продемонстрировал широкий актерский диапазон в трех криминальных сериалах: «Чума» (2015), «Рикошет» (2020–2022) и «Охота на певицу» (2020). В каждом проекте он сыграл героев с разной моралью и мотивацией, что показало изменение амплуа после роли принципиального следователя Романа Шилова из «Ментовских войн».

В криминальной драме «Чума» Устюгов предстал в образе Михаила Табакова по кличке Табак. По сюжету действие разворачивается в начале 1990-х в Петербурге. Табак выходит из тюрьмы без родственников и дома, с ножом в кармане. Случайная драка с валютчиками и оперативниками приводит к тому, что он ранит молодого следователя и уходит с места преступления. Так он входит в преступную структуру и начинает карьеру в криминале. Герой отличается расчетливостью, но при этом остается сложной и противоречивой фигурой, что стало возможным благодаря глубокой игре актера.

Сериал «Рикошет» показал Устюгова в роли Артема Волкова, который под именем Дениса Родченко возвращается в город Аннинск спустя двадцать лет. Раньше он был членом ОПГ и считался погибшим после покушения, но в действительности уехал за границу и сменил внешность. Вернувшись, он приезжает на похороны родителей и обнаруживает, что город охвачен преступностью. Решив остаться, герой берется за ликвидацию криминального влияния и одновременно защищает сестру от угроз.

В детективном проекте «Охота на певицу» Устюгов исполнил роль подполковника МВД Владислава Гордина. Действие происходит в конце 1970-х годов. Гордин с напарником пытаются раскрыть покушение на известную певицу, и оперативник предполагает, что за ним стоит наемный убийца с прозвищем Хамелеон. Сценарий частично вдохновлен реальной историей покушения на Аллу Пугачеву, но авторы отмечают, что большинство персонажей вымышлены, а единственным реально существовавшим героем в кадре является министр внутренних дел Николай Щелоков. Роль позволила показать другую сторону актерской игры Устюгова: герой мыслит психологически, ведет интеллектуальную игру с противником и отличается большей рефлексией, чем его прежний образ следователя.

Фото: Кадры из сериалов «Чума», «Рикошет»
Камилла Булгакова
