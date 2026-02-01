Меню
Киноафиша Статьи Все 8 серий уже вышли — и оторваться сложно: где смотреть шпионский сериал «Ничья в пользу КГБ»

Все 8 серий уже вышли — и оторваться сложно: где смотреть шпионский сериал «Ничья в пользу КГБ»

1 февраля 2026 21:02
Кадр из сериала «Ничья в пользу КГБ»

И не заметите, как побегут финальные титры.

Любите исторические драмы, но не любите сидеть в ожидании эпизодов? Есть хорошие новости. Все серии сериала «Ничья в пользу КГБ» уже вышли и доступны в хорошем качестве.

Это редкий случай, когда не нужно ждать продолжения или искать обрывки по разным платформам: проект можно посмотреть целиком и без потери атмосферы. Рассказываем, где смотреть и почему этот сериал не стоит пропускать.

Холодная война без плакатного героизма

Действие разворачивается в 1986 году — накануне рейкьявикского саммита, от которого зависит будущее мировой политики. Пока Горбачёв и Рейган готовятся к переговорам, в Москве цепочка случайностей запускает куда более опасный процесс.

Ограбление ювелирного магазина приводит к исчезновению портфеля с секретными материалами ЦРУ и письмом советского учёного, готового передать биологические разработки в обмен на выезд в США.

КГБ вынужден действовать быстро и жёстко. Операцию поручают майору Григорьеву, но ситуация осложняется тем, что за портфелем уже охотятся американские агенты. Здесь нет простых решений и чётких границ между долгом, страхом и предательством — сериал работает именно в этом сером поле.

Где смотреть все серии

Все эпизоды «Ничьей в пользу КГБ» уже доступны на ИВИ в хорошем качестве. Серии идут по 48 минут и смотрятся цельно, без ощущения растянутости. Проект держится не на экшене, а на напряжении и деталях — взглядах, паузах, недосказанностях.

Это аккуратный шпионский детектив без крика и морализаторства. Если вам интересны истории о конце холодной войны, закулисных играх и цене одной ошибки, сериал стоит включить — сразу целиком.

Фото: Кадр из сериала «Ничья в пользу КГБ»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
