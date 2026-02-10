10 серий пролетят как одна: «Эмпатия» — новый сериал с рейтингом 8,0, который бьет по нервам и не отпускает до финала

Меню
10 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Эмпатия»

Точно не пожалеете, что включили.

Сериалы о психотерапии и травмах редко становятся легким просмотром, но иногда именно такие истории цепляют сильнее всего. «Эмпатия» — как раз из этой категории.

Проект франко-канадского производства тихо вышел в 2025 году без громкой рекламы, но для многих стал неожиданной находкой, которую хочется досмотреть без пауз.

В центре сюжета — Сюзанна, психиатр-криминалист. После семейной трагедии она меняет место работы и приходит в психиатрический институт Мон-Руаяль в Монреале.

Ее пациенты — люди на грани между диагнозом и преступлением. Параллельно героиня разбирается с собственной зависимостью и прошлым, которое не отпускает.

Сериал не делает из Сюзанны идеальную спасительницу. Она устает, ошибается, срывается. За счет этого история выглядит живой.

Здесь много тяжелых тем, но авторы разбавляют их иронией и странными, но запоминающимися персонажами клиники. Иногда сезон проседает по темпу, будто проблем на экран вынесли слишком много сразу, но уровень драматургии остается высоким, отмечают в Сети зрители.

Проект уже получил продолжение. Сценарий пишет и главную роль исполняет Флоранс Лонгпре, режиссирует Гийом Лонерган. «Эмпатию» сравнивают с «Терапией», но у канадско-французской версии более нервный и приземленный тон.

Рейтинг сериала на «Кинопоиске» держится на уровне 8,0. Уже вышли все 10 полноценных эпизодов первого сезона, история завершена и доступна целиком. Так что с выбором на вечер можно не сомневаться — теперь понятно, что включить.

Фото: Кадр из сериала «Эмпатия»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
