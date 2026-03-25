Вроде мелодрама, но сюжет как в детективе: этот мини-сериал «Домашнего» заставит поволноваться — анонс впечатляет

Телеканал «Домашний» закончил съемки мелодрамы «Тень сомнений». Об этом сообщила пресс-служба канала. В главных ролях снялись Евдокия Лаврухина, Василий Бриченко и Дмитрий Варшавский.

Сюжет развивается вокруг Кати, которая работает финансовым директором. Её муж Сергей — инструктор по вождению. Брак молодых людей выглядел безупречно, пока Сергей не привёл в дом шестилетнюю Соню. Сергей объяснил, что его бывшая жена находится в больнице. Катя заподозрила ложь и обратилась к бывшему оперативнику за помощью. Это привело к череде событий, которые превратили её жизнь в настоящий кошмар. Позже она поняла, что стала жертвой продуманной и сложной аферы, где каждый шаг был рассчитан.

Анонс весьма завораживающий и такая история точно понравится и поклонникам детективов.:

«Катя – успешная, красивая и умная женщина, умеющая любить и быть опорой. Моя героиня сильная, но при этом она одинока. У нее есть все, кроме любимого мужчины и семьи. Именно эта пустота толкает ее в объятия Сергея. В попытке избавиться от одиночества она попадает в его ловушку. В начале истории она слепо влюблена, но с появлением Сони наступает момент отрезвления», — говорит Евдокия Лаврухина

Режиссёром четырёхсерийного проекта стал Руслан Паушу. В картине также участвовали Александр Алёшкин, Маргарита Белова, Мила Петрова, Мария Малиновская и Ольга Сопова. Подробности выходят на сайте Кино-Театр.РУ.