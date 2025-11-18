Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

Их переработали для более семейного формата.

Анимационный хит «Кей-поп-охотницы на демонов» поразил зрителей своими боевыми сценами. Секрет их динамики оказался в неожиданном источнике вдохновения.

Создатели мультфильма изучали хореографию реальных кей-поп выступлений, консультируясь с профессиональными постановщиками, работающими с айдолами. Кроме того, они черпали идеи из одного известного фильма 2017 года.

Хореография драк

Боевые сцены в «Кей-поп-охотницах на демонов» стали настоящим открытием. Их создавали хореографы из поп-индустрии, что придало дракам особый ритм. Каждое движение героев сочетало энергию эстрадных выступлений и динамику аниме.

Даже самые жесткие столкновения напоминали концерты. Создатели добавляли блестки и эффекты, превращая драки в зажигательные танцы. Как отмечали режиссеры анимации, такой подход менял восприятие — зритель видел не просто бой, а яркое шоу.

Хореографы использовали характерные движения из реальных выступлений айдолов. Это помогало раскрыть индивидуальность каждой героини даже в разгаре схватки.

Вдохновение из боевика

Кроме того, создатели мультфильма нашли неожиданный источник вдохновения в южнокорейском боевике «Злодейка». Эта картина 2017 года о хладнокровной девушке-киллере, убивающей целые банды головорезов, отличалась нестандартной операторской работой и бешеным ритмом постановок.

Аниматоры творчески переосмыслили ее находки, позаимствовав динамику и энергию схваток. При этом они сохранили семейный формат, адаптировав жесткие сцены оригинала под более легкий и красочный стиль.

