Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы

18 ноября 2025 07:58
Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Их переработали для более семейного формата.

Анимационный хит «Кей-поп-охотницы на демонов» поразил зрителей своими боевыми сценами. Секрет их динамики оказался в неожиданном источнике вдохновения.

Создатели мультфильма изучали хореографию реальных кей-поп выступлений, консультируясь с профессиональными постановщиками, работающими с айдолами. Кроме того, они черпали идеи из одного известного фильма 2017 года.

Хореография драк

Боевые сцены в «Кей-поп-охотницах на демонов» стали настоящим открытием. Их создавали хореографы из поп-индустрии, что придало дракам особый ритм. Каждое движение героев сочетало энергию эстрадных выступлений и динамику аниме.

Даже самые жесткие столкновения напоминали концерты. Создатели добавляли блестки и эффекты, превращая драки в зажигательные танцы. Как отмечали режиссеры анимации, такой подход менял восприятие — зритель видел не просто бой, а яркое шоу.

Хореографы использовали характерные движения из реальных выступлений айдолов. Это помогало раскрыть индивидуальность каждой героини даже в разгаре схватки.

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Вдохновение из боевика

Кроме того, создатели мультфильма нашли неожиданный источник вдохновения в южнокорейском боевике «Злодейка». Эта картина 2017 года о хладнокровной девушке-киллере, убивающей целые банды головорезов, отличалась нестандартной операторской работой и бешеным ритмом постановок.

Кадр из фильма «Злодейка»

Аниматоры творчески переосмыслили ее находки, позаимствовав динамику и энергию схваток. При этом они сохранили семейный формат, адаптировав жесткие сцены оригинала под более легкий и красочный стиль.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что покажут в сиквеле хита Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов».

Фото: Кадры из фильма «Злодейка» (2017), мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? 97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? Читать дальше 19 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Читать дальше 19 ноября 2025
А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше