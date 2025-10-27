Меню
Киноафиша Статьи Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче

27 октября 2025 07:29
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

У процедуралов своя армия фанатов.

«Анатомия страсти» — это одна из самых известных и продолжительных медицинских драм в истории телевидения. Сериал вращается вокруг жизни Мередит Грей и её коллег — хирургов больницы «Сиэтл Грейс».

Зрители видят их профессиональные взлеты и падения, сложные операции и личные драмы, которые переплетаются с работой в режиме 24/7. Сериал идет с 2005 года (уже 22 сезона!), и это рекорд для прайм-тайм драмы.

Несмотря на некоторые упрёки в затянутости, картина остаётся эталоном медицинской драмы. Собрали еще три сериала в этом духе.

«Скорая помощь», 15 сезонов

Это «прародитель» медицинских драм, который задал стандарты жанра. В «Скорой помощи» те же напряженные смены в больнице, переплетение рабочих моментов с личными трагедиями и рост героев от стажеров до профессионалов.

Динамичные съёмки в коридорах отделения неотложки и этичные дилеммы — то, что позже переняла «Анатомия страсти».

Кадр из сериала «Скорая помощь»

«Частная практика», 6 сезонов

«Частная практика» — спин-офф «Анатомии» про доктора Монтгомери, так что общая струкутра налицо. Тот же акцент на моральных дилеммах (например, вопросы репродукции и эвтаназии), романтические треугольники и дружба, которая держит героев на плаву.

В сериале камерная атмосфера частной клиники, но накал страстей не меньше.

Кадр из сериала «Частная практика»

«Доктор Хаус», 8 сезонов

Гениальный, но циничный диагност и его команда, решающая самые загадочные медицинские случаи. Сериал «Доктор Хаус» делает акцент на профессиональных конфликтах и сложных отношениях в коллективе, как в «Анатомии страсти».

А ещё там много чёрного юмора и фирменных саркастичных диалогов, которые балансируют на грани этики.

Кадр из сериала «Доктор Хаус»

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько серий в «Анатомии страсти».

Фото: Кадры из сериалов «Скорая помощь», «Доктор Хаус», «Частная практика», «Анатомия страсти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
