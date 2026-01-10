Врач, который забыл 12 лет своей жизни: этот турецкий сериал все ждут с нетерпением

Турецкий сериал «Доктор в другой жизни» («Доктор: Новая жизнь») — это адаптация популярного итальянского проекта «Док: Все в твоих руках». Ранее ремейки также были созданы в США и Чехии.

Сюжет теленовеллы основан на реальнофй истории итальянского врача Пьерданте Пиччони, который потерял память после аварии в 2013 году. После того, как он очнулся, доктор решил, что живет в 2001-м, но увидев повзрослевших детей, пришел в ужас.

Турецкий сериал «Доктор в другой жизни» готовится к премьере в начале 2026 года и уже обсуждается как одна из самых ожидаемых драм сезона.

Когда идеальная карьера исчезает за одну ночь

В центре сюжета дизи — доктор Инан Курал, звезда престижной клиники и один из самых востребованных врачей. Он привык к жесткому графику, сложным операциям и полному контролю над происходящим. Инан живет работой и уверен, что знает о себе всё.

Во время вооруженного нападения на больницу он получает тяжелое ранение и приходит в себя уже на операционном столе. Врачи спасают ему жизнь, но выясняется главное: Инан потерял память за двенадцать лет. Для него не существует ни карьеры, ни семьи, ни людей, которые были рядом все это время.

Прошлое, которого больше нет

Инан помнит студенческие годы и первые шаги в профессии, но не узнает собственную реальность. Коллеги выглядят незнакомцами, близкие — чужими, а профессиональный авторитет приходится выстраивать заново.

Сериал сосредоточен на том, как человек пытается понять, кем он стал за годы, которые полностью стерлись из памяти.

Актеры, которым верят

Главную роль исполняет Ибрагим Челиккол, для которого образы сильных и внутренне надломленных героев давно стали узнаваемой актерской территорией.

Его партнершей стала Сыла Тюркоглу. В сериале также задействованы Бертан Асллани, Ферит Актуг, Эйлюль Тумбар, Ясемин Языджы, Берк Озгюр, Эсра Аккая и Мерве Булут.

