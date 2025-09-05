Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей

Представьте: миллионы людей по всему миру, один экран и та самая история, которая когда-то свела всех с ума. В сентябре «Сумерки» возвращаются так, как их ещё никогда не показывали.

Кинокомпания Lionsgate объявила редкий онлайн-ивент, который объединит фанатов со всех континентов. С 7 по 14 сентября на официальном YouTube-канале Twilight Saga начнётся бесплатный показ всех пяти фильмов франшизы. Но главное — это не просто возможность выбрать фильм и нажать «play».

Это будет живая прямая трансляция, где тысячи зрителей будут переживать всё одновременно: первый взгляд Беллы и Эдварда, вечные споры «команды Джейкоба» и «команды Эдварда», слёзы и хэппи-энд.

Марафон стартует 7 сентября в 22:00 по московскому времени. Фильмы покажут по порядку выхода и будут крутить циклом всю неделю:

«Сумерки» (2008)

«Новолуние» (2009)

«Затмение» (2010)

«Рассвет: Часть 1» (2011)

«Рассвет: Часть 2» (2012)

Ивент приурочен к повторному релизу франшизы в кинотеатрах США в октябре и 20-летию выхода первой книги Стефани Майер. Это редкий шанс снова почувствовать себя частью глобального фанатского сообщества, не выходя из дома.

Включите трансляцию — и вы будете переживать «Сумерки» так, как будто весь мир сидит рядом с вами.

