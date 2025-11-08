Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%

Когда создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» делает научную фантастику — стоит ждать не взрывов, а философии. Новый сериал Apple TV «Из многих» — именно такой случай. Без наркобаронов и перестрелок, но с вирусом, который заражает человечество... счастьем. И пока остальные улыбаются до потери разума, одна женщина пытается спасти мир от вечного экстаза.

Сюжет сериала «Из многих»

Действие «Из многих» происходит всё в том же пыльном Альбукерке — Гиллиган верен своей карте, но на этот раз вместо криминала — метафизика. Вирус, делающий всех счастливчиками буквально счастливыми, превращает общество в утопию без боли и гнева.

Только Кэрол (Рея Сихорн) остаётся трезвой — и несчастной. Её задача: остановить эпидемию счастья, прежде чем человечество окончательно потеряет волю к жизни.

Слоган сериала звучит как афоризм Камю: «Самый несчастный человек на Земле должен спасти мир от счастья». И это, похоже, лучшая формула, которую Гиллиган придумывал со времён «Сола».

Рея Сихорн снова блистает

Для тех, кто скучал по Ким Векслер, «Из многих» — возвращение мечты. Сихорн здесь хладнокровна, иронична и по-человечески уставшая. Её Кэрол — человек, который больше не верит в эмоции, но вынужден бороться за них. Критики уже называют игру актрисы «лучшей в карьере» и главной заявкой на премиальный сезон.

Гиллиган снова сделал невозможное

У проекта сейчас стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes — редкий случай даже для Apple TV. Критики отмечают, что Гиллиган впервые вышел за рамки криминальной драмы и снял почти философский триллер о свободе воли и цене счастья. Это не сериал, где всё объяснят в финале. Это — размышление, растянутое на восемь серий, и, по словам рецензентов, «самое смелое шоу года».

Премьера состоялась 7 ноября на Apple TV. И, кажется, Винс Гиллиган снова доказал: всё, к чему он прикасается, становится не просто сериалом — а диагнозом эпохе.

