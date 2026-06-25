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Вперед и с песней! Попробуйте угадать 5 советских фильмов по строчке из знаменитого хита

25 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

А потом весь день пройдет веселее!

Есть советские песни, которые знают даже те, кто ни разу не видел фильмы, в которых они прозвучали впервые. Эти мелодии давно живут собственной жизнью: звучат на праздниках, попадаются в социальных сетях, всплывают в плейлистах и моментально вызывают улыбку.

Во многом именно кино сделало их настоящими народными хитами. Режиссеры прекрасно понимали силу хорошей песни и часто превращали музыкальные номера в одну из главных причин пересматривать любимые фильмы снова и снова. Некоторые композиции оказались настолько популярными, что пережили сами картины и уже много десятилетий остаются частью нашей культуры.

Стоит услышать всего пару строчек — и в памяти сразу всплывают знакомые лица, культовые сцены и любимые цитаты. Правда, иногда песню мы помним гораздо лучше, чем фильм, в котором она прозвучала.

Сегодня предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в советской киноклассике. Мы подготовили несколько известных песенных отрывков, а ваша задача — вспомнить, из каких фильмов они пришли к зрителям.

На словах всё кажется довольно просто. Но когда начинаешь выбирать правильный ответ, внезапно понимаешь, что напевать мотив гораздо легче, чем вспомнить название картины. Посмотрим, сможете ли вы набрать максимальный результат без единой ошибки.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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