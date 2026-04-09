«Впечатление, что "Разящий луч" снят специально под Ивана Колесникова»: честные отзывы зрителей о новой шпионской драме

9 апреля 2026 13:17
Кадр из сериала «Разящий луч»

В целом положительного больше, чем негатива.

Если вы еще не смотрели сериал «Разящий луч» (2025), отзывы зрителей помогут понять, стоит ли начинать. По ним становится ясно, чего ждать: сочетание научной темы и шпионской линии, напряжённый сюжет и постепенное нарастание интриги.

Картина быстро вовлекает в происходящее и дает представление, подойдет ли вам такой формат или нет.

Что цепляет зрителей

Чаще всего в отзывах говорят про актёрскую игру. Главный герой получился многослойным: в нем сочетаются расчет, ирония и постоянное внутреннее напряжение. За счет этого даже знакомая тема выглядит живее и не скатывается в шаблон.

«Впечатление, что "Разящий луч" Мурадова снят специально под Ивана Колесникова. И актёр там выложился по-полной, играя учёного, шпиона и сбытчика валюты в одном лице. Красивый, юркий, с юмором, легко входящий в кадр — это всё один и тот же Колесников».

Зрители также отмечают, что сюжет постепенно закручивается, а напряжение нарастает от серии к серии. История не стоит на месте — добавляются новые линии, появляются угрозы и неожиданные повороты.

«В принципе, смотреть интересно как все развивается. Клубок запутан и с каждой серией запутывается все еще больше и ждешь, чем же все закончится, тем более, что в события оказываются замешаны еще и бандитские разборки».

Атмосфера и детали

Сильной стороной называют антураж: эпоха, ощущение закрытости, постоянное наблюдение. При этом сериал не ограничивается только шпионской линией — добавлены криминальные эпизоды и личные истории, которые делают происходящее более приземленным и понятным.

«То есть сценарий картины богат на яркие кадры с разного рода преступлениями, а посему сухим не выглядит. Не забыты и мелодраматические эпизоды, в которых задействован главный герой и его пассия. Это картину оживляет и сцены с целующимися любовниками делают её более жизненной и привлекательной».

За что критикуют

Главная претензия — затянутость. Формат из восьми серий кажется не всем оправданным, отдельные сцены воспринимаются как лишние. Иногда возникает ощущение, что историю можно было рассказать плотнее, без потери смысла.

Отзывы сходятся в одном: сериал не пытается быть революцией, но уверенно держит внимание. Его смотрят ради атмосферы, актеров и постепенного усложнения сюжета. Это тот случай, когда не столько важна новизна, сколько то, как именно рассказана знакомая история.

Фото: Кадр из сериала «Разящий луч»
Екатерина Адамова
В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью» В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью» Читать дальше 9 апреля 2026
Такого Брагина я еще не видела — в этой роли Иван Колесников стал историческим персонажем: смотрела раскрыв рот Такого Брагина я еще не видела — в этой роли Иван Колесников стал историческим персонажем: смотрела раскрыв рот Читать дальше 10 апреля 2026
После долгих «Невского» и «Первого отдела» страшно начинать? «Мертвая точка» с Колесниковым на НТВ оказалась в разы короче — сколько там серий После долгих «Невского» и «Первого отдела» страшно начинать? «Мертвая точка» с Колесниковым на НТВ оказалась в разы короче — сколько там серий Читать дальше 10 апреля 2026
Любите «Жизнь по вызову»? В этом сериале ждет новая встреча с Моряк — первый сезон блеснул оценкой 7.9 Любите «Жизнь по вызову»? В этом сериале ждет новая встреча с Моряк — первый сезон блеснул оценкой 7.9 Читать дальше 9 апреля 2026
Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Читать дальше 9 апреля 2026
«Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала «Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала Читать дальше 9 апреля 2026
«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп «Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп Читать дальше 9 апреля 2026
Мастер, но вместо Маргариты другая: этот сериал с Евгением Цыгановым обязательно посмотрю — сюжет увлек Мастер, но вместо Маргариты другая: этот сериал с Евгением Цыгановым обязательно посмотрю — сюжет увлек Читать дальше 9 апреля 2026
Иван Колесников раскрыл идею приквела «Первого отдела»: фанаты уже ждут сезон про прошлое Брагина и Шибанова Иван Колесников раскрыл идею приквела «Первого отдела»: фанаты уже ждут сезон про прошлое Брагина и Шибанова Читать дальше 9 апреля 2026
