Киноафиша Статьи Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»?

17 октября 2025 11:55
Кадр из фильма «Черный телефон»

Теперь режиссер смог позволить себе больше кровавых сцен.

В центре сюжета оригинальной истории «Черного телефона» оказывается Финни — тихий и замкнутый подросток, растущий в неблагополучной семейной атмосфере. Его судьба внезапно обрывается, когда он становится жертвой маньяка, известного под прозвищем «Граббер».

Очнувшись после похищения, мальчик обнаруживает себя в забетонированном подвале, где кроме голого матраса и старого телефона ничего нет. Аппарат давно отключен от сети, но неожиданно начинает звонить.

На проводе оказывается один из предыдущих пленников убийцы, который из загробного мира предлагает Финни свою помощь в спасении.

Действие сиквела «Черный телефон 2» разворачивается спустя четыре года после событий первой части. Если в оригинальной истории Финни был 13-летним подростком, то теперь ему 17, а его сестре Гвен исполняется 15.

Режиссер Скотт Дерриксон отмечает, что продолжение сознательно делается более мрачным и интенсивным. По его словам, поскольку первоначальная аудитория повзрослела вместе с героями, создатели получили возможность для более смелых творческих решений.

В первой части сюжет сосредоточен вокруг учеников средней школы, поэтому приходилось соблюдать определенные ограничения. А со старшеклассниками можно позволить себе значительно более жесткие и напряженные сцены.

Ранее портал «Киноафиша» писал про премьеру фильма в России.

Фото: Кадр из фильма «Черный телефон» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
