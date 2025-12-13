«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?

Metacritic подвёл неутешительные итоги 2025 года. Агрегатор опубликовал список из 15 самых низкооценённых фильмов, вышедших в прокат с января по декабрь и получивших минимум четыре рецензии от профессиональных критиков.
Рейтинг стал холодным душем даже для крупных имён и студий.
Антилидер года — «Война миров»
Худшим фильмом 2025 года критики признали «Войну миров» Тимура Бекмамбетова. Новая экранизация романа Герберта Уэллса была снята в формате скринлайф, однако эксперимент не сработал. Рецензенты указывали на перегруженный визуальный язык, слабую драматургию и отсутствие эффекта присутствия, ради которого формат и задумывался.
Вторую строчку занял комедийный боевик «Убойная суббота», а замкнул тройку вестерн «Стрелки». Оба проекта получили схожие претензии: вторичные сюжеты, невыразительные персонажи и отсутствие авторского взгляда.
Худшие фильмы 2025 года по версии Metacritic
|
Место
|
Фильм
|
1
|
«Война миров»
|
2
|
«Убойная суббота»
|
3
|
«Стрелки»
|
4
|
«Аларум»
|
5
|
«Шпионская свадьба»
|
6
|
«Пять ночей с Фредди 2»
|
7
|
«Лига теней»
|
8
|
«Незнакомцы. Глава 2»
|
9
|
«Последнее завтра»
|
10
|
«Электрический штат»
|
11
|
«Джульетта и Ромео»
|
12
|
«Смурфики в кино»
|
13
|
«Моди: Три дня на крыльях безумия»
|
14
|
«Сожалею о тебе»
|
15
|
«Киллер в отставке»
Провал без скидок на громкие имена
В антирейтинг попали проекты с крупными бюджетами и известными авторами. Среди них — «Электрический штат» братьев Руссо и продолжение хоррор-франшизы «Пять ночей с Фредди». Низкие оценки показывают: громкое имя и узнаваемый бренд больше не защищают фильм от жёсткой критики.
Список Metacritic наглядно демонстрирует, что в 2025 году зрелищность и маркетинг не смогли компенсировать сценарные и режиссёрские провалы. А «Война миров» окончательно закрепилась в статусе самого громкого разочарования года.
