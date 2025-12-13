«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?

Metacritic подвёл неутешительные итоги 2025 года. Агрегатор опубликовал список из 15 самых низкооценённых фильмов, вышедших в прокат с января по декабрь и получивших минимум четыре рецензии от профессиональных критиков.

Рейтинг стал холодным душем даже для крупных имён и студий.

Антилидер года — «Война миров»

Худшим фильмом 2025 года критики признали «Войну миров» Тимура Бекмамбетова. Новая экранизация романа Герберта Уэллса была снята в формате скринлайф, однако эксперимент не сработал. Рецензенты указывали на перегруженный визуальный язык, слабую драматургию и отсутствие эффекта присутствия, ради которого формат и задумывался.

Вторую строчку занял комедийный боевик «Убойная суббота», а замкнул тройку вестерн «Стрелки». Оба проекта получили схожие претензии: вторичные сюжеты, невыразительные персонажи и отсутствие авторского взгляда.

Худшие фильмы 2025 года по версии Metacritic

Место Фильм 1 «Война миров» 2 «Убойная суббота» 3 «Стрелки» 4 «Аларум» 5 «Шпионская свадьба» 6 «Пять ночей с Фредди 2» 7 «Лига теней» 8 «Незнакомцы. Глава 2» 9 «Последнее завтра» 10 «Электрический штат» 11 «Джульетта и Ромео» 12 «Смурфики в кино» 13 «Моди: Три дня на крыльях безумия» 14 «Сожалею о тебе» 15 «Киллер в отставке»

Провал без скидок на громкие имена

В антирейтинг попали проекты с крупными бюджетами и известными авторами. Среди них — «Электрический штат» братьев Руссо и продолжение хоррор-франшизы «Пять ночей с Фредди». Низкие оценки показывают: громкое имя и узнаваемый бренд больше не защищают фильм от жёсткой критики.

Список Metacritic наглядно демонстрирует, что в 2025 году зрелищность и маркетинг не смогли компенсировать сценарные и режиссёрские провалы. А «Война миров» окончательно закрепилась в статусе самого громкого разочарования года.

