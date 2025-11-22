Война Таргариенов продолжается: «Дом Дракона» получает четвёртый сезон — и может продлиться дальше

HBO продлила приквел «Игры престолов», но финалом новый сезон не станет — у шоу всё ещё открытая перспектива.

Сериал «Дом Дракона» продолжает расширять вселенную Джорджа Р. Р. Мартина. Канал HBO официально подтвердил: проект получил четвёртый сезон, который планируют выпустить в 2028 году. Третий выйдет раньше — летом 2026-го, и уже его называют ключевой точкой Танца драконов.

Что известно о продлении

Несмотря на прежние заявления шоураннера Райана Кондала о том, что сериал должен завершиться раньше, в Deadline подчёркивают: четвёртый сезон не объявлен финальным.

Автор всё ещё пишет сценарий, и у студии есть возможность двигаться дальше — вплоть до пятого сезона, если динамика интереса сохранится.

Как проект держит планку

Первые две главы получили высокие оценки зрителей: на IMDb у сериала стоит 8,3 из 10. История разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» (2011) и концентрируется на борьбе за власть внутри дома Таргариенов.

Именно это столкновение двух линий семьи и стало двигателем сюжета, который продолжит развиваться в новых сериях.

Что ещё готовит HBO

Параллельно канал развивает соседний проект — «Рыцарь Семи Королевств» (2026). Ему уже дали второй сезон, хотя первый ещё только готовится к релизу.

В основе — «Повести о Дунке и Эгге», ещё один текст Мартина, который постепенно превращается в отдельную экранную линию вселенной.

