Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад

26 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

И действительно, сходство угадывается моментально.

Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что «Маша и Медведь» — это русская версия «Тома и Джерри», то вы не одиноки. Сходство здесь не случайное: создатель мультсериала Олег Кузовков действительно вдохновлялся классикой американской анимации, где сюжет держится на вечном конфликте — один герой устраивает хаос, второй отчаянно пытается выжить и сохранить остатки порядка.

Откуда взялась эта «погоня с характером»

У «Тома и Джерри» формула железобетонная: кот строит планы, мышь их рушит, и всё превращается в цирк с падениями, ловушками и идеально рассчитанным комизмом. В «Маше и Медведе» вместо кота — Медведь, который мечтает о тишине, хобби и нормальной жизни. Вместо мыши — Маша, маленький ураган в сарафане, который не признаёт ни правил, ни личного пространства.

И главное — их отношения не «семейные по умолчанию». Они не родственники и не друзья с первой минуты, поэтому их связь выглядит живой: тут и забота, и раздражение, и искреннее тепло, которое появляется не по сценарию, а как будто само собой.

Русская сказка плюс американская комедия

Кадр из сериала «Том и Джерри»

Но «Маша и Медведь» не копирует «Тома и Джерри» под кальку. У сериала есть свой фундамент — русская народная сказка, из-за чего вся эта беготня и кутерьма звучат по-домашнему. Вместо холодного соревнования — ощущение, что это история про взрослого, который внезапно стал ответственным за маленький стихийный бедствие.

Маша не просто «вредина ради вредности» — она двигатель фантазии, инициативы и бесконечных экспериментов. А Медведь не просто «жертва» — он терпеливый, умный, иногда усталый, но всегда по-человечески тёплый.

Почему зрителям это так заходит

Потому что это вечный сюжет: ребёнок ломает систему, взрослый её чинит. В итоге выигрывают оба — и герои, и зритель. В «Томе и Джерри» мы смеёмся над войной, в «Маше и Медведе» — над бытом, который превращается в аттракцион.

Так что да: это действительно напоминает «Тома и Джерри». Только вместо мышеловок — варенье, вместо драки — воспитание, а вместо финального удара сковородкой — обнимашки, которые случаются даже после полного разгрома.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
