Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вовсе не «Очень странные дела» сейчас лидируют на Netflix: этот сериал по Кингу давно завоевал любовь зрителей

Вовсе не «Очень странные дела» сейчас лидируют на Netflix: этот сериал по Кингу давно завоевал любовь зрителей

4 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «11.22.63»

Истории этого автора всегда получают высокий отклик.

Пока зрители продолжают ассоциировать Netflix прежде всего с «Очень странными делами», в топах стриминга внезапно появился другой проект — научно-фантастическая драма «11.22.63». После переезда на платформу сериал быстро занял высокие позиции в рейтингах FlixPatrol, опередив культовый хит и доказав: истории Стивена Кинга по-прежнему притягивают аудиторию.

Путешествие во времени вместо монстров

В центре сюжета — учитель Джейк Эппинг, которому поручают вернуться в 1963 год и предотвратить убийство Джона Кеннеди. Но прошлое не так просто изменить: герой начинает строить новую жизнь и понимает, что само время сопротивляется вмешательству.

Этот сериал цепляет не спецэффектами, а напряжением. У Джейка есть конкретный срок, и каждая ошибка может изменить будущее. Такая драматургия удерживает внимание сильнее привычных хоррор-приёмов.

Почему Кинг идеально подходит стримингам

Экранизации Кинга всегда работают благодаря динамике и живым персонажам. Его истории затягивают — будь то мрачная фантастика или психологический триллер. Не случайно стриминговые сервисы продолжают охотиться за его произведениями.

Важно и другое: в этих сюжетах герои не защищены «сюжетной бронёй». Риск реален, ставки высоки — именно этого иногда не хватает более безопасным сериалам.

Сигнал для Netflix

Успех «11.22.63» показывает, что зрителям нужны не только знакомые франшизы, но и сильные самостоятельные истории. У Кинга остаётся множество неэкранизированных романов, и один из них вполне может стать новым феноменом поп-культуры.

Если платформа ищет проект, способный заполнить пустоту после крупных хитов, ей стоит внимательнее присмотреться к этому автору. Иногда будущее стриминга — это вовсе не новые идеи, а вовремя найденные забытые истории.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «11.22.63»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть «Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть Читать дальше 5 февраля 2026
Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Читать дальше 5 февраля 2026
Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Читать дальше 5 февраля 2026
Netflix опять перекроил исходную книгу «Бриджертонов»: вот как изменили историю Бенедикта и Софи Netflix опять перекроил исходную книгу «Бриджертонов»: вот как изменили историю Бенедикта и Софи Читать дальше 5 февраля 2026
Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Читать дальше 5 февраля 2026
Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Не человек, а летучая мышь? Почему Годжо Сатору постоянно ходит в повязке – Геге Акутами скрывал 8 долгих лет Читать дальше 5 февраля 2026
В HBO поставили крест на этих спин-оффах «Игры престолов»: их не будет и точка В HBO поставили крест на этих спин-оффах «Игры престолов»: их не будет и точка Читать дальше 4 февраля 2026
Смотрели все сериальные хиты от «Эйфории» до «Доктора Хауса»? Тогда вы легко пройдете этот тест – другие споткнутся уже на 1 вопросе Смотрели все сериальные хиты от «Эйфории» до «Доктора Хауса»? Тогда вы легко пройдете этот тест – другие споткнутся уже на 1 вопросе Читать дальше 4 февраля 2026
Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше