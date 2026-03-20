Киноафиша Статьи Вовсе не на красавице Арвен: изначально Арагорн из «Властелина конец» должен был жениться на другой женщине

Вовсе не на красавице Арвен: изначально Арагорн из «Властелина конец» должен был жениться на другой женщине

20 марта 2026 08:56
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Что скрыли создатели фэнтези-саги. 

Один из главных героев кинофраншизы «Властелина конец» Арагорн всегда вызывал самые яркие чувства. Он герой, за которым хочется следовать. Он настоящий и истинный правитель, который смог устоять перед многими соблазнами. Но речь пойдет сейчас о его личной жизни, вернее о том, как это видел Толкин.

В черновых вариантах Дж. Р. Р. Толкина Арагорн и Эовин могли стать супругами, но в окончательной версии саги Арагорн женится на Арвен. Это главное изменение в любовных линиях вокруг короля и воительницы.

Братство Кольца остаётся центральным в борьбе с Сауроном. Но победа далась большим числом жертв по всему Средиземью. Эовин — яркий пример этого: она отвергла привычную для неё роль и вышла в бой против орков и других тёмных сил.

В ранних набросках у Эовин была более значимая судьба. В одном из вариантов ей предназначалась свадьба с Арагорном в финале. В другом варианте Эовин погибала, отомстив за Теодена в битве за Минaс-Тирит, и лишь после её смерти Арагорн признавался ей в любви. Толкин посчитал такой финал слишком мрачным и отказался от него.

Ещё одна причина перемен — разница в возрасте между героями. Когда они встречаются в «Двух крепостях», Арагорну около восьмидесяти семи лет, а Эовин — около двадцати четырёх. Толкин объяснял это так: Арагорн «слишком стар и величав», чтобы быть с ней.

В итоге место романтической линии с Эовин заняла история Арагорна и Арвен. Их любовь получила более глубокую мотивацию и счастливый финал. Эовин при этом осталась важным и сильным персонажем, чья роль в победе была заметной.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Фильм «Острые козырьки» сняли по реальной истории? Сценарист раскрыл все карты Читать дальше 21 марта 2026
«Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю «Чебурашка 2» не сдает позиции: ТОП-3 самых популярных проекта на ИВИ за эту неделю Читать дальше 21 марта 2026
В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» В фильме показали лишь малую часть: что на самом деле скрывал Отдел тайн в «Гарри Поттере» Читать дальше 21 марта 2026
После этого Marvel уже никогда не будет прежним: 3 ключевых фильма франшизы, которые выйдут в ближайшие два года После этого Marvel уже никогда не будет прежним: 3 ключевых фильма франшизы, которые выйдут в ближайшие два года Читать дальше 21 марта 2026
В фильме «Интервью с вампиром» 1994 года изменили финал романа Энн Райс: как — знают только те, кто читал книгу В фильме «Интервью с вампиром» 1994 года изменили финал романа Энн Райс: как — знают только те, кто читал книгу Читать дальше 21 марта 2026
Почему в «Гарри Поттере» крестражи создал только Том Реддл? Другие тоже хотели бессмертия — но не такой ценой Почему в «Гарри Поттере» крестражи создал только Том Реддл? Другие тоже хотели бессмертия — но не такой ценой Читать дальше 21 марта 2026
В трейлере нового «Человека-паука» показали главного врага Питера Паркера: и нет, это не Скорпион, и даже не Каратель В трейлере нового «Человека-паука» показали главного врага Питера Паркера: и нет, это не Скорпион, и даже не Каратель Читать дальше 21 марта 2026
Даже после финала «Властелина колец» Средиземье не покинуло зло: Толкин не зря предсказывал — главная битва еще впереди Даже после финала «Властелина колец» Средиземье не покинуло зло: Толкин не зря предсказывал — главная битва еще впереди Читать дальше 21 марта 2026
Даже читавшие «Мессию» Герберта об этом не знали: в 3 части «Дюны» наглядно покажут падение Атрейдеса Даже читавшие «Мессию» Герберта об этом не знали: в 3 части «Дюны» наглядно покажут падение Атрейдеса Читать дальше 20 марта 2026
На Netflix вышла главная премьера марта «Острые козырьки: Бессмертный человек»: собрали 3 эпизода сериала, которые стоит пересмотреть На Netflix вышла главная премьера марта «Острые козырьки: Бессмертный человек»: собрали 3 эпизода сериала, которые стоит пересмотреть Читать дальше 20 марта 2026
