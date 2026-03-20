Вовсе не на красавице Арвен: изначально Арагорн из «Властелина конец» должен был жениться на другой женщине

Один из главных героев кинофраншизы «Властелина конец» Арагорн всегда вызывал самые яркие чувства. Он герой, за которым хочется следовать. Он настоящий и истинный правитель, который смог устоять перед многими соблазнами. Но речь пойдет сейчас о его личной жизни, вернее о том, как это видел Толкин.

В черновых вариантах Дж. Р. Р. Толкина Арагорн и Эовин могли стать супругами, но в окончательной версии саги Арагорн женится на Арвен. Это главное изменение в любовных линиях вокруг короля и воительницы.

Братство Кольца остаётся центральным в борьбе с Сауроном. Но победа далась большим числом жертв по всему Средиземью. Эовин — яркий пример этого: она отвергла привычную для неё роль и вышла в бой против орков и других тёмных сил.

В ранних набросках у Эовин была более значимая судьба. В одном из вариантов ей предназначалась свадьба с Арагорном в финале. В другом варианте Эовин погибала, отомстив за Теодена в битве за Минaс-Тирит, и лишь после её смерти Арагорн признавался ей в любви. Толкин посчитал такой финал слишком мрачным и отказался от него.

Ещё одна причина перемен — разница в возрасте между героями. Когда они встречаются в «Двух крепостях», Арагорну около восьмидесяти семи лет, а Эовин — около двадцати четырёх. Толкин объяснял это так: Арагорн «слишком стар и величав», чтобы быть с ней.

В итоге место романтической линии с Эовин заняла история Арагорна и Арвен. Их любовь получила более глубокую мотивацию и счастливый финал. Эовин при этом осталась важным и сильным персонажем, чья роль в победе была заметной.