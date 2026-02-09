Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет

Сейчас внимание фанатов сериала приковано ко второму сезону «Ландышей», главную роль в котором играет Ника Здорик. Однако еще раньше в фильмографии молодой актрисы появилась значительная роль, о которой многие мечтают. Речь идет о проекте «Гардемарины 1787», который разделен на две части мир и война.

Выбор Светланы Дружининой

Актриса снялась в роли Александры Беловой. В продолжении картины о приключениях гардемаринов уже нет Сергея Жигунова и Татьяны Лютаевой, которые исполнили роли Александра Белова и Анастасии Ягужинской. Однако есть плод их прекрасной любви — дочь Саша, которую воспитали Алексей Корсак и Софья.

Ника прошла кастинг еще школьницей. Стоит отметить, что ранее Дружинина хотела отдать роль Саши Беловой Аглае Шиловской, однако производство картины затянулось, а актриса за это время сильно повзрослела.

Что известно о Нике Здорик

Актриса родилась 16 марта 2001 года в Обнинске.

В 2023 году она завершила обучение в Театральном институте имени Б. Щукина. После учеты была принята стажерскую группу Театра имени Моссовета. С детства занималась спортом: фитнес‑аэробикой, акробатическим рок‑н‑роллом и плаванием. В юности посещала детскую театральную студию. В ее фильмографии уже более 13 работ.

О личной жизни девушки мало что известно. Говорят, что она встречается с актером Марком Богатыревым, который недавно развелся с Татьяной Арнтгольц. Однако сами артисты пока ничего не комментируют.