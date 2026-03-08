Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица

Казалось бы, искусственный интеллект должен принимать максимально рациональные решения. Но если внимательно пересмотреть «Терминатора», можно заметить странности в поведении культового киборга.

Почему Терминатор пытается выглядеть обычным человеком

Когда Т-800 прибывает в 1984 год, его главная задача — найти Сару Коннор. Но первым делом он отправляется искать одежду, чтобы выглядеть как обычный человек своего времени.

Это вполне логичный шаг: машина должна максимально вписаться в окружающую среду. Однако дальше поведение киборга начинает вызывать вопросы. Несмотря на попытки не выделяться, он регулярно делает вещи, которые мгновенно привлекают внимание полиции и окружающих.

Странная сцена в оружейном магазине

Один из самых очевидных примеров — сцена в оружейном магазине. Терминатор забирает большое количество оружия и убивает продавца дробовиком.

Но возникает логичный вопрос: зачем использовать громкое оружие? Ранее в фильме показывают, что киборг способен буквально пробить тело человека рукой. То есть он мог спокойно устранить владельца магазина без выстрелов, закрыть магазин и выиграть несколько часов до прибытия полиции.

Вместо этого он устраивает громкую стрельбу, которая почти гарантированно привлекает внимание.

Почему он так громко убивает Сару Коннор

Еще более странно выглядит сцена с первой Сарой Коннор из телефонной книги. Терминатор стучит в дверь и вежливо спрашивает ее имя. Получив подтверждение, он выбивает дверь и несколько раз стреляет в женщину.

Все происходит в тихом жилом районе, где подобный шум неизбежно привлечет внимание соседей. При этом он снова мог бы действовать гораздо тише.

Именно такие моменты заставляют задуматься: если Терминатор — идеальная машина для выполнения миссии, почему он постоянно выбирает самый громкий и заметный способ ее выполнить?