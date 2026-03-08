Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица

Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица

8 марта 2026 11:21
Кадр из фильма «Терминатор»

Игнорировать такие сценарные промахи трудно.

Казалось бы, искусственный интеллект должен принимать максимально рациональные решения. Но если внимательно пересмотреть «Терминатора», можно заметить странности в поведении культового киборга.

Почему Терминатор пытается выглядеть обычным человеком

Когда Т-800 прибывает в 1984 год, его главная задача — найти Сару Коннор. Но первым делом он отправляется искать одежду, чтобы выглядеть как обычный человек своего времени.

Это вполне логичный шаг: машина должна максимально вписаться в окружающую среду. Однако дальше поведение киборга начинает вызывать вопросы. Несмотря на попытки не выделяться, он регулярно делает вещи, которые мгновенно привлекают внимание полиции и окружающих.

Странная сцена в оружейном магазине

Один из самых очевидных примеров — сцена в оружейном магазине. Терминатор забирает большое количество оружия и убивает продавца дробовиком.

Но возникает логичный вопрос: зачем использовать громкое оружие? Ранее в фильме показывают, что киборг способен буквально пробить тело человека рукой. То есть он мог спокойно устранить владельца магазина без выстрелов, закрыть магазин и выиграть несколько часов до прибытия полиции.

Вместо этого он устраивает громкую стрельбу, которая почти гарантированно привлекает внимание.

Почему он так громко убивает Сару Коннор

Еще более странно выглядит сцена с первой Сарой Коннор из телефонной книги. Терминатор стучит в дверь и вежливо спрашивает ее имя. Получив подтверждение, он выбивает дверь и несколько раз стреляет в женщину.

Все происходит в тихом жилом районе, где подобный шум неизбежно привлечет внимание соседей. При этом он снова мог бы действовать гораздо тише.

Именно такие моменты заставляют задуматься: если Терминатор — идеальная машина для выполнения миссии, почему он постоянно выбирает самый громкий и заметный способ ее выполнить?

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Некоторые моменты вызывают отвращение»: Кэмерон опустил ниже плинтуса свой первый «Терминатор», назвав его жалким «Некоторые моменты вызывают отвращение»: Кэмерон опустил ниже плинтуса свой первый «Терминатор», назвав его жалким Читать дальше 7 марта 2026
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Читать дальше 9 марта 2026
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Читать дальше 9 марта 2026
Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Читать дальше 9 марта 2026
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Читать дальше 8 марта 2026
Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Читать дальше 8 марта 2026
Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Читать дальше 8 марта 2026
Попросили ИИ выбрать топ-3 фильма про весну: в списке ни одного голливудского релиза Попросили ИИ выбрать топ-3 фильма про весну: в списке ни одного голливудского релиза Читать дальше 8 марта 2026
Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше