Вот вам и Акуна матата: что за животные на самом деле Тимон и Пумба и возможна ли такая дружба в природе?

25 января 2026 19:35
Кадр из мультфильма «Король лев»

Есть в мультфильме «Король лев» и правда, и ложь.

Тимон и Пумба — одни из самых узнаваемых персонажей мультфильма «Король лев». Их популярность давно вышла за рамки одного фильма: у дуэта есть собственный сериал «Тимон и Пумба», а также появления в «Страже Льве» и других проектах. Но за комедийными образами скрываются вполне реальные животные. Но какие?

Пумба: бородавочник без преувеличений

Пумба — африканский бородавочник. В мультфильме он называет себя насекомоядным, но в природе эти животные всеядны. Жуки действительно входят в рацион, однако основа питания — трава. Без нее бородавочники не выживают, так что Пумбе пришлось бы регулярно «балансировать меню».

Кадр из мультфильма «Король лев»

Грозные клыки — не выдумка. У взрослых самцов они могут достигать внушительных размеров и служат серьезным оружием. При этом бородавочники редко проявляют агрессию первыми: чаще они отпугивают врага и не преследуют его. Даже поединки между самцами — ритуальные, без серьезных травм.

Тимон и дружба, возможная в природе

Тимон — сурикат, социальное животное, которое плохо переносит одиночество. В дикой природе сурикаты действительно могут держаться рядом с более крупными животными. Более того, у бородавочников есть «настоящие напарники» — полосатые мангусты, которые очищают их от паразитов.

А вот дружба со львами, лазанье по деревьям и совместные песни — чистая сказка. В реальности такие союзы невозможны. Но именно это сочетание правды и вымысла сделало Тимона и Пумбу самыми живыми и любимыми героями всей истории «Короля льва».

