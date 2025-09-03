Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот у кого правда были русские корни: как Махидевран связана с Иваном Грозным

Вот у кого правда были русские корни: как Махидевран связана с Иваном Грозным

3 сентября 2025 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

О прошлом героини спорят до сих пор.

Реальная история героев «Великолепного века» до сих пор будоражит воображение зрителей. Если о происхождении Хюррем спорят десятилетиями, то её главная соперница Махидевран заслуживает не меньшего внимания.

История Махидевран

Происхождение Махидевран-султан окутано тайнами, которые могли бы стать сюжетом для отдельного исторического детектива. Если верить одной из самых интригующих версий, она была не просто наложницей, а представительницей знатного кавказского рода — княжной Гюльбахар Кануковой.

Самое удивительное, что эта теория связывает османскую историю с русской. Брат Махидевран, князь Ашамук, якобы бежал в Москву от крымских ханов и обратился за защитой к Ивану Грозному. Он даже принял христианство, а его крёстным отцом стал сам царь, давший ему имя Иван.

Получается, мать шехзаде Мустафы могла иметь родственные связи с русским престолом.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Связь Махидевран с Грозным

Есть и другие версии этой связи. По одной из них, она приходилась родной сестрой Марии Темрюковне — второй жене Ивана Грозного.

Дело в том, что настоящее имя османской госпожи предположительно было Малхуруб — точно так же звали и сестру русской царицы. Более того, отцом обеих девушек считают князя Идара Темрюка, что делает эту историю ещё более интригующей.

Правда, хронология немного смущает — когда 16-летняя кабардинка выходила замуж за Грозного в 1561 году, Махидевран уже давно жила в ссылке и пережила трагическую гибель сына Мустафы. То есть разница в возрасте сестер должна быть слишком уж значительной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Великолепный век» скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше