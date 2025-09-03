Вот у кого правда были русские корни: как Махидевран связана с Иваном Грозным

О прошлом героини спорят до сих пор.

Реальная история героев «Великолепного века» до сих пор будоражит воображение зрителей. Если о происхождении Хюррем спорят десятилетиями, то её главная соперница Махидевран заслуживает не меньшего внимания.

История Махидевран

Происхождение Махидевран-султан окутано тайнами, которые могли бы стать сюжетом для отдельного исторического детектива. Если верить одной из самых интригующих версий, она была не просто наложницей, а представительницей знатного кавказского рода — княжной Гюльбахар Кануковой.

Самое удивительное, что эта теория связывает османскую историю с русской. Брат Махидевран, князь Ашамук, якобы бежал в Москву от крымских ханов и обратился за защитой к Ивану Грозному. Он даже принял христианство, а его крёстным отцом стал сам царь, давший ему имя Иван.

Получается, мать шехзаде Мустафы могла иметь родственные связи с русским престолом.

Связь Махидевран с Грозным

Есть и другие версии этой связи. По одной из них, она приходилась родной сестрой Марии Темрюковне — второй жене Ивана Грозного.

Дело в том, что настоящее имя османской госпожи предположительно было Малхуруб — точно так же звали и сестру русской царицы. Более того, отцом обеих девушек считают князя Идара Темрюка, что делает эту историю ещё более интригующей.

Правда, хронология немного смущает — когда 16-летняя кабардинка выходила замуж за Грозного в 1561 году, Махидевран уже давно жила в ссылке и пережила трагическую гибель сына Мустафы. То есть разница в возрасте сестер должна быть слишком уж значительной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Великолепный век» скрыл одну конкретную султаншу.