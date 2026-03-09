Меню
9 марта 2026 18:00
Кадры из фильмов «Сказка странствий» (1983), «Ёлки 3» (2013), «Убить дракона» (1988)

Интересные прозвища советских звезд.

Практически у всех из нас были прозвища в школьные или студенческие годы. Известные артисты не являются исключением. У них тоже были необычные прозвища. Рассказываю вам.

Андрей Миронов

«Сказка странствий» (1983)

Знаменитый актер Андрей Миронов долгое время работал в Театре Сатиры совместно с Александром Ширвиндтом, который был его коллегой и хорошим другом. Ширвиндт придумал для Миронова прозвище «Дрюсик», что вполне объяснимо, ведь Андрей — это имя, которое часто сокращают до Дрона или Дрюни. Миронов, в свою очередь, не остался в долгу и назвал Ширвиндта «Маской».

Олег Басилашвили

«Город Зеро» (1988)

У заслуженного актера Олега Басилашвили было несколько прозвищ. В актерской среде его нередко называли «Князем» из-за его ролей, в частности, после фильма «Гранатовый браслет». Ближайшие друзья называли его «Басиком» — это дружеское прозвище, но сам актер строго запрещает так обращаться к нему в кругу незнакомых людей или молодых артистов.

Валентин Гафт

«Ёлки 3» (2013)

Известный советский актер Валентин Гафт запомнился не только своими театральными и киноролями, но и своим увлечением поэзией. Гафт прославился тем, что часто писал эпиграммы, и за это получил прозвище «Аббревиатура» от актера Александра Филипенко, который шутливо расшифровывал фамилию Гафт как «гениальный автор запоминающихся текстов».

Олег Табаков

«Мелодия для шарманки» (2009)

Знаменитого актера Олега Табакова часто называли «Лёлик». Его друзья и коллеги иногда называли его «Многоликий». Это прозвище подчеркивало его актерский талант и способность перевоплощаться в самые разные роли. Сам актер признавался, что это прозвище не было для него чем-то необычным, ведь так его звала бабушка в детстве.

Александр Збруев

Вот такого я не ожидала, смеялась до упаду: узнала, какие прозвища были у Миронова, Табакова и других советских артистов

Александр Збруев в юности был известен своим хулиганским нравом. Он часто попадал в драки. Однако среди своих знакомых он получил прозвище «Интеллигент». По одной из версий, это прозвище связано с его происхождением из интеллигентной семьи, а по другой — с тем, что он никогда не нападал на слабых и любил читать книги.

Фото: Кадры из фильмов «Сказка странствий» (1983), «Город Зеро» (1988), «Ёлки 3» (2013), «Мелодия для шарманки» (2009), «Убить дракона» (1988)
Камилла Булгакова
