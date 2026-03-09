Вот такого я не ожидала, смеялась до упаду: узнала, какие прозвища были у Миронова, Табакова и других советских артистов

Практически у всех из нас были прозвища в школьные или студенческие годы. Известные артисты не являются исключением. У них тоже были необычные прозвища. Рассказываю вам.

Андрей Миронов

Знаменитый актер Андрей Миронов долгое время работал в Театре Сатиры совместно с Александром Ширвиндтом, который был его коллегой и хорошим другом. Ширвиндт придумал для Миронова прозвище «Дрюсик», что вполне объяснимо, ведь Андрей — это имя, которое часто сокращают до Дрона или Дрюни. Миронов, в свою очередь, не остался в долгу и назвал Ширвиндта «Маской».

Олег Басилашвили

У заслуженного актера Олега Басилашвили было несколько прозвищ. В актерской среде его нередко называли «Князем» из-за его ролей, в частности, после фильма «Гранатовый браслет». Ближайшие друзья называли его «Басиком» — это дружеское прозвище, но сам актер строго запрещает так обращаться к нему в кругу незнакомых людей или молодых артистов.

Валентин Гафт

Известный советский актер Валентин Гафт запомнился не только своими театральными и киноролями, но и своим увлечением поэзией. Гафт прославился тем, что часто писал эпиграммы, и за это получил прозвище «Аббревиатура» от актера Александра Филипенко, который шутливо расшифровывал фамилию Гафт как «гениальный автор запоминающихся текстов».

Олег Табаков

Знаменитого актера Олега Табакова часто называли «Лёлик». Его друзья и коллеги иногда называли его «Многоликий». Это прозвище подчеркивало его актерский талант и способность перевоплощаться в самые разные роли. Сам актер признавался, что это прозвище не было для него чем-то необычным, ведь так его звала бабушка в детстве.

Александр Збруев

Александр Збруев в юности был известен своим хулиганским нравом. Он часто попадал в драки. Однако среди своих знакомых он получил прозвище «Интеллигент». По одной из версий, это прозвище связано с его происхождением из интеллигентной семьи, а по другой — с тем, что он никогда не нападал на слабых и любил читать книги.