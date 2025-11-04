«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Вот и сказочке конец — но кто сказал, что мы не можем вернуться в её самое доброе начало? Советское кино подарило нам целую галерею бабушек, которые стали символами эпохи. Одни смешили до слёз, другие учили добру и терпению, третьи — просто были рядом, с тем самым вязаным платком, неизменным чайником и мягким ворчанием, за которым скрывалась безграничная любовь.

Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер, Фаина Раневская, Валентина Токарская — каждая из них создавала на экране не просто «бабушку», а целый мир, наполненный домашним теплом и мудростью прожитых лет. Их героини могли ворчать, но всегда умели защитить, понять и простить. В этих образах — сама душа советского кино: уют, ирония и доброта, которую невозможно сыграть, если её нет в сердце.

А теперь проверим, насколько хорошо вы помните этих удивительных женщин. Перед вами пять знаменитых экранных бабушек — попробуйте угадать, из каких фильмов они пришли к нам. Тест для настоящих знатоков, выросших на сказках и комедиях, где всё заканчивалось правильно — с улыбкой и чашкой горячего чая.

