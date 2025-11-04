Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

«Вот и сказочке конец!»: угадайте, из каких советских фильмов эти 5 бабушек — тест для настоящих знатоков

4 ноября 2025 15:13
Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Вот и сказочке конец — но кто сказал, что мы не можем вернуться в её самое доброе начало? Советское кино подарило нам целую галерею бабушек, которые стали символами эпохи. Одни смешили до слёз, другие учили добру и терпению, третьи — просто были рядом, с тем самым вязаным платком, неизменным чайником и мягким ворчанием, за которым скрывалась безграничная любовь.

Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер, Фаина Раневская, Валентина Токарская — каждая из них создавала на экране не просто «бабушку», а целый мир, наполненный домашним теплом и мудростью прожитых лет. Их героини могли ворчать, но всегда умели защитить, понять и простить. В этих образах — сама душа советского кино: уют, ирония и доброта, которую невозможно сыграть, если её нет в сердце.

А теперь проверим, насколько хорошо вы помните этих удивительных женщин. Перед вами пять знаменитых экранных бабушек — попробуйте угадать, из каких фильмов они пришли к нам. Тест для настоящих знатоков, выросших на сказках и комедиях, где всё заканчивалось правильно — с улыбкой и чашкой горячего чая.

Ранее мы писали: Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени» (1964), «Морозко» (1964)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа» Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа» Читать дальше 5 ноября 2025
Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии Читать дальше 4 ноября 2025
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло 5 причин, почему «Невский» лучше культовых советских хитов: «Следствие ведут ЗнаТоКи» и рядом не стояло Читать дальше 3 ноября 2025
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» Читать дальше 3 ноября 2025
Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Почему «Сто лет тому вперед» понравится детям, а «Гостья из будущего» — нет? Дело не только в Петрове и Борисове Читать дальше 3 ноября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
Как будто Marvel снимал фильм о Чудо-женщине в Сибири: 3 киноляпа в «Девчатах», которые до сих пор умиляют Как будто Marvel снимал фильм о Чудо-женщине в Сибири: 3 киноляпа в «Девчатах», которые до сих пор умиляют Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше