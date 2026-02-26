Меню
Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит

26 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

А я думала, что эту девчонку в платочке никто не сможет обойти.

Пока взрослые обсуждают громкие премьеры, в онлайне уверенно правят мультсериалы. По данным Mediascope, в январе 2026 года россияне посмотрели 224,4 млн часов анимации в онлайн-кинотеатрах. И рейтинг по числу устройств показывает любопытную картину: зритель голосует за проверенные отечественные бренды.

Первое место заняли «Три кота» — проект стабильно держится в лидерах и остаётся самым востребованным семейным сериалом. На втором — «Маша и Медведь», франшиза с международной историей, которая не теряет популярности годами. Третью строчку удерживает «Леди Баг и Супер-Кот» — главный зарубежный игрок в верхней части списка.

Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит

Далее идут «Простоквашино» и «Барбоскины», за ними — «Синий трактор» и «Буба». В десятке также «Три богатыря. Ни дня без подвига», «Ми-ми-мишки» и «Лунтик и его друзья». Ниже расположились «Гриззи и лемминги», «Фиксики», «Киберслав», «Сказочный патруль» и «Котенок Котэ».

Показательно, что подавляющее большинство позиций — российские проекты. Зарубежные тайтлы представлены точечно и не доминируют.

Рейтинг подтверждает тренд последних лет: анимация в онлайне перестала быть только детским сегментом. Это большой рынок с устойчивыми героями, к которым зрители возвращаются снова и снова.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
