«Вот бесстыжий!»: какие именно ошибки погубили Ибрагима в глазах султана Сулеймана — все могло сложиться иначе

Хюррем не только была любимой женщиной султана Сулеймана, но и основным противником Ибрагима. Паргалы, как и Роксолана, был насильно привезен в Османскую империю.

В сериале «Великолепный век» показывается, что Ибрагим выбрал Александру из множества наложниц, чтобы она исполняла танцы для повелителя. Он, возможно, увидел в ней родственную душу, так как, как и она, изначально стремился к свободе, но быстро адаптировался к суровым условия и даже стал великим визирем.

Несмотря на то что Сулейман доверял Ибрагиму больше, чем кому-либо другому, и уважал его как друга, Паргалы позволял себе считать, что контролирует все вокруг и ставил себя выше султана. Какие же ошибки привели к его падению?

Во-первых, великий визирь вместо того, чтобы наладить отношения с Хюррем, стал ее злейшим врагом, не оказав поддержки женщине, которую любил султан. Более того, он выбрал при этом сторону Махидевран и Мустафы. Во-вторых, Ибрагим считал себя выше самого Сулеймана, утверждая, что управляет «львом», то есть повелителем. В-третьих, он предал свою супругу сестру султана Хатидже, что только усугубило гнев султана.

Каждый из этих проступков оставил глубокий след и стал решающим моментом в судьбе Ибрагима. Все его ошибки привели к трагическим последствиям и в конечном итоге определили его участь. Получается, если бы Ибрагим был более дальновидным и не совершил бы столько глупостей, то он мог бы остаться живым. Но как говорится, тогда фильма бы не было...