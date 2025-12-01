Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля

«Хроники русской революции» не просто стилизуют эпоху — они создают её заново. 10 октября 2025 года вышел 16-серийный проект Андрея Кончаловского, и уже первые серии показывают главное: ставка сделана на пространство, в которое зрителя буквально помещают. Вопрос «где снимали» здесь не второстепенный — это фундамент сериала, его воздух, улицы и стены.

Город, которого уже нет: где его построили

Большая часть мира революции выросла в павильонах «Главкино». Там построили целый квартал: центральная площадь, несколько улиц, брусчатка, трамвайные рельсы. Всё это обнесли хромакеем — огромным зелёным периметром, который позже превратился в Петербург, Москву, Киев, Могилёв, Париж и Цюрих.

Современные вывески и кондиционеры удаляли цифровой реставрацией, а утраченные детали дорисовывали так, будто их никогда не демонтировали. В итоге город не играют — его собирают на экране по кирпичу.

Когда декорации — это не фон, а историческая реконструкция

Чтобы герои жили не в театральной имитации, частью съёмок стали настоящие интерьеры эпохи. В Петербурге снимали в особняке Трубецких-Нарышкиных, Доме учёных, Александровском дворце, особняке Матильды Кшесинской, даже внутри «Крестов».

В Москве работали в Екатерининском дворце в Лефортово и усадьбе Морозовых. Самый масштабный блок — Большой театр: пять суток, перекрытые улицы, песок на площади, отключённая подсветка. Ради одной сцены город остановили.

Почему это впечатляет

Сериал не восстанавливает историю по картинкам — он создаёт пространство, в которое можно войти. Там, где утраченные улицы уже не существуют, их строят. Там, где сохранились дворцы, впускают съёмочную группу внутрь. Это не просто хроника событий, а попытка вернуть зрителю ощущение времени, которое давно исчезло физически.

И теперь оценивать предстоит нам — увидим ли мы реконструкцию, или поверим, что камера действительно стояла там, где сто лет назад шагала революция.

