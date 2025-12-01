Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля

Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля

1 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Пять дней актеры, кстати, провели в Большом театре.

«Хроники русской революции» не просто стилизуют эпоху — они создают её заново. 10 октября 2025 года вышел 16-серийный проект Андрея Кончаловского, и уже первые серии показывают главное: ставка сделана на пространство, в которое зрителя буквально помещают. Вопрос «где снимали» здесь не второстепенный — это фундамент сериала, его воздух, улицы и стены.

Город, которого уже нет: где его построили

Большая часть мира революции выросла в павильонах «Главкино». Там построили целый квартал: центральная площадь, несколько улиц, брусчатка, трамвайные рельсы. Всё это обнесли хромакеем — огромным зелёным периметром, который позже превратился в Петербург, Москву, Киев, Могилёв, Париж и Цюрих.

Современные вывески и кондиционеры удаляли цифровой реставрацией, а утраченные детали дорисовывали так, будто их никогда не демонтировали. В итоге город не играют — его собирают на экране по кирпичу.

Когда декорации — это не фон, а историческая реконструкция

Чтобы герои жили не в театральной имитации, частью съёмок стали настоящие интерьеры эпохи. В Петербурге снимали в особняке Трубецких-Нарышкиных, Доме учёных, Александровском дворце, особняке Матильды Кшесинской, даже внутри «Крестов».

В Москве работали в Екатерининском дворце в Лефортово и усадьбе Морозовых. Самый масштабный блок — Большой театр: пять суток, перекрытые улицы, песок на площади, отключённая подсветка. Ради одной сцены город остановили.

Почему это впечатляет

Сериал не восстанавливает историю по картинкам — он создаёт пространство, в которое можно войти. Там, где утраченные улицы уже не существуют, их строят. Там, где сохранились дворцы, впускают съёмочную группу внутрь. Это не просто хроника событий, а попытка вернуть зрителю ощущение времени, которое давно исчезло физически.

И теперь оценивать предстоит нам — увидим ли мы реконструкцию, или поверим, что камера действительно стояла там, где сто лет назад шагала революция.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс.

Фото: Кадр из сериала «Хроники русской революции»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) «Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) Читать дальше 28 ноября 2025
В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все Читать дальше 27 ноября 2025
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? «Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? Читать дальше 1 декабря 2025
«Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? «Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? Читать дальше 1 декабря 2025
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время Читать дальше 1 декабря 2025
«Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ «Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ Читать дальше 1 декабря 2025
Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Читать дальше 1 декабря 2025
Даже жуткую котельную нашли в реальности: где Балабанов снимал «Кочегара» Даже жуткую котельную нашли в реальности: где Балабанов снимал «Кочегара» Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше