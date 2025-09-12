Восьмой сезон «Невского» — новые инсайды: медсестры в откровенных костюмах и чулках, Танк и Михайлов в больнице и 12 готовых серий

Сериал «Невский» остаётся одним из самых ожидаемых проектов на НТВ, и каждый намёк на подробности о восьмом сезоне вызывает бурю обсуждений. Пока официального анонса нет, но в Сети появляются новые утечки, которые только подогревают интерес фанатов.

Сколько серий уже сняли

Под публикациями о съёмках поклонники обсуждают инсайдерскую информацию. В комментариях всё чаще пишут, что к этому моменту уже отснято 12 серий из нового сезона. Подтверждений от НТВ пока нет, но зрители уверены: съёмочный процесс идёт полным ходом, а значит, премьера всё ближе.

Неожиданные кадры со съёмок

Компания «Триикс Медиа» опубликовала свежие фотографии со съёмочной площадки — и это вызвало настоящий ажиотаж. На снимках — сцены из больницы: Михаилов в окружении медсестёр в откровенных нарядах, обстановка явно намекает на важную сюжетную линию. Подробностей создатели не раскрывают, но фото уже обсуждают во всех фанатских группах.

«Если бы не Михайлов, я бы подумала, что это сон», «Михайлов и во сне может появиться, а вот медсёстры в чулках — это уже какая-то действительно комедия (хотя смотря что там Танку вкололи)» — пишут зрители.

Что известно о сюжете

Восьмой сезон обещает продолжить историю таинственного наследства Архитектора и погружает героев в новую волну расследований. Поклонники гадают, что же произойдёт с Павлом Семёновым и его женой Татьяной Беловой, и как загадочные события свяжут больницу, новые лица и старые тайны.

Интерес к «Невскому» растёт с каждым днём: зрители ждут дату премьеры, а каждая новая утечка превращается в событие. Судя по темпу работы, финал интригующей истории всё ближе, и восьмой сезон обещает стать самым напряжённым в истории сериала.

