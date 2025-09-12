Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Восьмой сезон «Невского» — новые инсайды: медсестры в откровенных костюмах и чулках, Танк и Михайлов в больнице и 12 готовых серий

Восьмой сезон «Невского» — новые инсайды: медсестры в откровенных костюмах и чулках, Танк и Михайлов в больнице и 12 готовых серий

12 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Невский»

Премьеру ждут не раньше 2026 года.

Сериал «Невский» остаётся одним из самых ожидаемых проектов на НТВ, и каждый намёк на подробности о восьмом сезоне вызывает бурю обсуждений. Пока официального анонса нет, но в Сети появляются новые утечки, которые только подогревают интерес фанатов.

Сколько серий уже сняли

Под публикациями о съёмках поклонники обсуждают инсайдерскую информацию. В комментариях всё чаще пишут, что к этому моменту уже отснято 12 серий из нового сезона. Подтверждений от НТВ пока нет, но зрители уверены: съёмочный процесс идёт полным ходом, а значит, премьера всё ближе.

Неожиданные кадры со съёмок

Компания «Триикс Медиа» опубликовала свежие фотографии со съёмочной площадки — и это вызвало настоящий ажиотаж. На снимках — сцены из больницы: Михаилов в окружении медсестёр в откровенных нарядах, обстановка явно намекает на важную сюжетную линию. Подробностей создатели не раскрывают, но фото уже обсуждают во всех фанатских группах.

«Если бы не Михайлов, я бы подумала, что это сон», «Михайлов и во сне может появиться, а вот медсёстры в чулках это уже какая-то действительно комедия (хотя смотря что там Танку вкололи)» — пишут зрители.

Что известно о сюжете

Восьмой сезон обещает продолжить историю таинственного наследства Архитектора и погружает героев в новую волну расследований. Поклонники гадают, что же произойдёт с Павлом Семёновым и его женой Татьяной Беловой, и как загадочные события свяжут больницу, новые лица и старые тайны.

Интерес к «Невскому» растёт с каждым днём: зрители ждут дату премьеры, а каждая новая утечка превращается в событие. Судя по темпу работы, финал интригующей истории всё ближе, и восьмой сезон обещает стать самым напряжённым в истории сериала.

Читайте также: Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Скоро на НТВ выйдет масса других отличных сериалов — Васильев и Колесников тоже тут

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше